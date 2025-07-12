12.07.2025 20:20 Віталій Хіневич

У Харкові водій з ознаками алкогольного сп'яніння намагався уникнути патрульних, але врізався в бордюр

11 липня на бульварі Юр'єва патрульні зупинили авто Toyota для перевірки. Під час спілкування інспектори виявили у водія ознаки алкогольного сп'яніння.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.

На пропозицію пройти відповідний огляд на стан сп'яніння громадянин погодився. Після чого сів у автомобіль та почав втікати, аби уникнути адміністративної відповідальності.

Поліцейські розпочали переслідування автомобіля, але чоловік проігнорував законну вимогу про зупинку, подану за допомогою маячків, звукового сигналу та гучномовця.

Під час переслідування кермувальник не впорався з керуванням і здійснив наїзд на бордюрний камінь, унаслідок чого автомобіль зупинився.

Згодом, чоловік все ж пройшов огляд на стан сп'яніння за допомогою приладу Драгер, результат якого склав 1,66 проміле. Водій з результатом огляду був не згоден. На пропозицію пройти повторний огляд у медичному закладі чоловік погодився, де стан сп'яніння було підтверджено висновком відповідного лікаря.

Патрульні відсторонили чоловіка від керування та склали на нього адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та ст. 122-2 (Невиконання вимоги про зупинку) КУпАП.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що водій Renault у стані сп’яніння спричинив ДТП в Харкові.