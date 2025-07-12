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12.07.2025  21:15   Віталій Хіневич

У Харкові зловмисник пограбував жінку, коли вона відпочивала у себе в квартирі

Чоловік незаконно проник до однієї із квартир. Скориставшись тим, що власниця оселі відпочивала, зловмисник схопив її за шию та почав вимагати грошові кошти.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Коли потерпіла перестала чинити опір, витягнув у неї з гаманця кошти в сумі 1300 гривень та зник  з місця злочину.
 
7 липня до відділу поліції звернулась мешканка Основ`янського району та повідомила, що до неї у квартиру проник незнайомий чоловік та забрав гроші. 
 
Правоохоронці встановили особу правопорушника. Ним виявився раніше засуджений чоловік 39 років.
 
Слідчі відділу поліції  повідомили йому про підозру за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до 10 років позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині медики зупинили напад на жінку.
 
Тэги:  події, харків
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