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12.07.2025  07:40   

Вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову

За попередньою інформацією, в ранці ворог завдав 10 ударів по Харкову - двома КАБами та вісьмома бойовими дронами.


Вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ. 
 
«Основний удар прийняло на себе вже кілька років не працююче підприємство. Було зафіксовано загоряння кількох складських будівель. 
 
Також відомо про потрапляння одного з «шахедів» по обʼєкту критичної інфраструктури. 
 
Один постраждалий у Київському районі - людину шпиталізовано. 
 
У кількох житлових будинках вибиті шибки, пошкоджено кілька авто, міські електричні мережі», - сказав Ігор Терехов.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Салтівському районі Харкова внаслідок ранкової атаки дронами зафіксовано пожежі та руйнування в медичних і житлових будівлях.
Тэги:  агрессия росии, харків
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