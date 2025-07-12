12.07.2025 08:20 Віталій Хіневич

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами

Загалом протягом доби з 11 по 12 липня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 60 оперативних виїздів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння 6 пожеж, спричинених ворожими обстрілами у Ізюмському та Чугуївському районах області, а також Салтівському районі міста Харкова.

11 липня вранці ворог атакував Салтівський район Харкова. Внаслідок ударів сталися руйнування та пожежі у чотириповерховій недіючій будівлі, стоматполіклініці, а також на даху житлового будинку. Загальна площа займання — близько 50 кв. м. Пошкоджені житлові будинки, пологовий будинок, крамниці, гараж та авто. 13 осіб постраждало, з них 4 дітей.

Ліквідовано 20 пожеж в природних екосистемах на загальній площі понад 24 га, наразі триває ліквідація 8 лісових пожеж у Ізюмському та Берестинському районах області.

Також сталося 2 пожежі на хлібних полях: у с. Ржавець Харківського району горіло поле ячменю на площі 16 га; у с. Бабенкове Ізюмського району — пшениця на площі 3 га.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 119 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.