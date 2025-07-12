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12.07.2025  08:40   

Харківські комунальники усувають наслідки обстрілів

Вони прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Вранці ворог завдав декілька ударів по Київському району. Працівники  КП ''Харківблагоустрій'' і КП ''Шляхрембуд'' усувають наслідки атаки. Вони прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці. 
 
 
Також сьогодні продовжуються роботи з прибирання після вчорашнього обстрілу в Салтівському районі.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.
 
Тэги:  жкг, харків
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