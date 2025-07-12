12.07.2025 08:40

Харківські комунальники усувають наслідки обстрілів

Вони прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Вранці ворог завдав декілька ударів по Київському району. Працівники КП ''Харківблагоустрій'' і КП ''Шляхрембуд'' усувають наслідки атаки. Вони прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці.

Також сьогодні продовжуються роботи з прибирання після вчорашнього обстрілу в Салтівському районі.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.