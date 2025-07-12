12.07.2025 08:55 Віталій Хіневич

Ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння, внаслідок обстрілів постраждали 4 людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

У м. Харків постраждали 55-річний, 33-річний і 47-річний чоловіки; у с. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 56-річний чоловік.

Ворог атакував 2 КАБ та 8 БпЛА Київський район Харкова.

Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння:

11 КАБ;

7 БпЛА типу «Шахед»;

12 БпЛА типу «Герань-2»;

1 БпЛА типу «Ланцет».

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено підприємство, багатоквартирний будинок, заклад вищої освіти, гараж, 3 автомобілі;

у Куп'янському районі пошкоджено школу, 6 приватних будинків, складські приміщення підприємства, електромережі (с. Малий Бурлук), приватний будинок (с. Колодязне), ліцей (с. Вільхуватка), 2 приватні будинки (с. Мирне);

у Ізюмському районі пошкоджено житловий будинок, вантажний автомобіль (м. Ізюм), базу відпочинку (с. Оскіл).

Упродовж минулої доби зафіксовано 186 бойових зіткнень.

На Південно-Слобожанському напрямку агресор вісім разів штурмував позиції наших захисників у районі Зеленого, Глибокого, Вовчанська та в напрямку Петро-Іванівки.

На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося вісім атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу населених пунктів Степова Новоселівка, Голубівка, Загризове та в напрямку Піщаного.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.