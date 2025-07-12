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12.07.2025  09:20   Віталій Хіневич

Рятувальники показали кадри ліквідації наслідків обстрілу Харкова

Сьогодні вранці ворог завдав ударів керованими авіабомбами та БПЛА по Київському району міста.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Влучання зафіксовані по складських приміщеннях, гаражу та інших будівлях — виникли масштабні пожежі.
 
Пошкоджено житлові будинки та авто. Попередньо постраждала одна людина.
 
Залучені рятувальники, піротехніки та комунальні служби.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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