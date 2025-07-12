12.07.2025 10:15

У Римі презентували Транспортну стратегію Харкова

Попередня презентація Транспортної стратегії Харкова, розробленої в рамках Генерального плану розвитку міста, відбулася 11 липня в Римі.



У Римі презентували Транспортну стратегію Харкова



Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

У заході взяли участь міський голова Ігор Терехов і заступник директора з планування транспорту британської інжинірингової компанії «Arup» Тьяго Олівейра.

У вступному слові мер розповів, що з початку повномасштабного вторгнення 65% транспортної інфраструктури Харкова було пошкоджено чи повністю зруйновано. Він наголосив, що нова стратегія стане одним з основних елементів відбудови міста.

«Ми не можемо дозволити собі просто ремонтувати те, що зруйновано. Ми будемо створювати нове. Це буде стійка, безбар’єрна, сучасна інфраструктура. Харкову необхідно оновити рухомий склад метро, тролейбуси, трамваї, автобуси, відновити контактну мережу. Необхідно створити вектор розвитку зеленого міста, тому довгострокова перспектива передбачає розробку, зокрема, велосипедних доріг. І я запрошую міжнародних партнерів брати активну участь у цьому проєкті та долучатися до відновлення Харкова», - підкреслив Ігор Терехов.

Під час презентації Тьяго Олівейра розповів, що транспортна стратегія базується на Генплані, який розробляє Фундація Нормана Фостера. Він навів конкретні приклади, зокрема можливість розширення мережі громадського транспорту в напрямку Салтівки, створення наукового кластера з мультимодальним пересадочним вузлом, який зможе обслуговувати до 150 тис. осіб. Крім того, планується розвивати велосипедну інфраструктуру на головних артеріях міста, активізувати простір біля річок і збудувати новий сполучний міст між Салтівкою та центром Харкова.

«Транспортна стратегія базується на трьох головних принципах: екологічність, безпечність, якість. Ми не хочемо, щоб ця стратегія залишалася незмінною. Вона має бути динамічною. Цей проєкт справді мене вразив, бо він особливий», - наголосив Тьяго Олівейра.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Римі міський голова Ігор Терехов обговорив із віцепрезидентом ЄІБ Терезою Червінською спільні проєкти для Харкова, включно з оновленням метрополітену та реалізацією «Наукового кварталу».