12.07.2025 11:20 Віталій Хіневич

Який радіаційний фон в Харкові та області на 12 липня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 12 липня 2025 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 13

Золочів - 12

Богодухів - 13

Коломак - 12

Великий Бурлук - 12

Печеніги - 10

Слобожанське - 12

Куп’янськ - 11

Берестин - 11

Лозова - 12

Ізюм - 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації в Харкові та області на 11 липня 2025 року.