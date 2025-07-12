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12.07.2025  12:05   

Щонайменше 17 будівель пошкоджено у Харкові через ранковий ворожий обстріл

Загалом було вибито 260 вікон, дев’ять балконних склінь, пошкоджена одна покрівля. Обірвані дроти вуличного освітлення вже відновлено.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Працівники комунальних підприємств одразу після атаки почали ліквідацію наслідків. Зокрема, фахівці КП «Харківське ремонтно-будівельне підприємство» закривають вибиті вікна. 
 
Працівники КП «Харківблагоустрій» і КП «Шляхрембуд» прибирають бите скло, сміття, гілки у дворах та впорядковують вулиці. Попередні обстеження будинків на наявність пошкоджень тривають. 
 
Також продовжуються роботи з прибирання після вчорашнього обстрілу в Салтівському районі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці ворог завдав 10 ударів по Харкову.
 
Тэги:  жкг, харків
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