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12.07.2025  13:15   Віталій Хіневич

Окупанти обстрілювали місто Куп'янськ

Внаслідок ворожих обстрілів постраждали четверо мирних жителів.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
12 липня російські війська знову завдали ударів по м. Куп’янськ Харківської області.
 
Близько 8:00 збройні сили рф здійснили авіаудар по місту — вибухове поранення отримав 69-річний чоловік.
 
Орієнтовно о 1:00 ворожий FPV-дрон влучив у багатоповерхівку, внаслідок чого виникла пожежа. Постраждав 72-річний чоловік — він дістав опіки.
 
Війська рф о 2:00 знову обстріляли місто. Тип озброєння встановлюється. Постраждали чоловік та жінка.
 
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України).
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що ворожих ударів зазнали місто Харків і 7 населених пунктів Харківської області.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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