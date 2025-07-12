У Харкові під час гасіння пожежі врятували 82-річного чоловіка

12 липня о 12:20 надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вулиці Алчевських Київського району міста Харкова.
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Успіх буде на боці тих, хто зуміє контролювати емоції з самого ранку. Уникайте суперечок і зосередьтеся на заняттях, які налаштовують на позитив.
У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Вранці прогнозують сильний дощ із грозою, після обіду дощ послабшає, але триватиме. Увечері опади поступово припиняться.
Щороку 12 липня своє свято відзначають представники однієї з найромантичніших спеціальностей у світі – бортпровідники цивільної авіації, найбільш відомі нам як стюарди та стюардеси.
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