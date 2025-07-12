12.07.2025 14:20 Віталій Хіневич

У Харкові під час гасіння пожежі врятували 82-річного чоловіка

12 липня о 12:20 надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вулиці Алчевських Київського району міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

На момент прибуття вогнеборців горіли в квартирі домашні речі на 3-му поверсі. Площа пожежі склала 5 м кв.

Рятувальники винесли з квартири чоловіка 1943 року народження, якого знайшли у помешканні в непритомному стані. Бригадою екстереної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікарні.

О 12:51 пожежу локалізовано, а о 13:55 повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється.

На місці події працювали 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.

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