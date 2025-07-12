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12.07.2025  14:20   Віталій Хіневич

У Харкові під час гасіння пожежі врятували 82-річного чоловіка

12 липня о 12:20 надійшло повідомлення про пожежу у 5-поверховому житловому будинку на вулиці Алчевських Київського району міста Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
На момент прибуття вогнеборців горіли в квартирі домашні речі на 3-му поверсі. Площа пожежі склала 5 м кв. 
 
 
Рятувальники винесли з квартири чоловіка 1943 року народження, якого знайшли у помешканні в непритомному стані. Бригадою екстереної медичної допомоги постраждалого госпіталізовано до лікарні. 
 
 
О 12:51 пожежу локалізовано, а о 13:55 повністю ліквідовано. Причина її виникнення встановлюється. 
 
На місці події працювали 21 рятувальник та 4 одиниці техніки ДСНС.
 
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Тэги:  події, харків
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