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12.07.2025  15:05   Віталій Хіневич

Вбивство жінки на території ринку в Харкові: прокурори передали справу до суду

За даними слідства, 21 квітня 2025 року близько 10:40 фігурант приїхав на територію ринку «Барабашово» у Харкові на власному автомобілі. При собі він мав газовий балончик сльозогінної дії та ніж.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
71-річний чоловік підійшов до торговельного павільйону, де перебувала 52-річна жінка, яка здійснювала діяльність, у тому числі з обміну валют.
 
Зайшовши всередину, фігурант розпилив сльозогінну речовину потерпілій в обличчя, намагаючись подолати можливий опір.
 
Він завдав жінці щонайменше 21 удар ножем, зокрема в область обличчя та шиї. Від отриманих поранень потерпіла померла на місці.
 
 
Надалі зловмисник заволодів грошовими коштами на загальну суму 77 280 гривень.
 
Правоохоронці оперативно затримали його в порядку ст. 208 КПК України. За клопотанням сторони обвинувачення фігуранту було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
 
Максимальне покарання, що йому загрожує, — довічне позбавлення волі.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що харків’янина засуджено до довічного ув’язнення за вбивство двох друзів із особливою жорстокістю.
 
Тэги:  події, харків
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