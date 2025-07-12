12.07.2025 16:05 Віталій Хіневич

Світовий банк інвестує в енергетику Харкова

Міський голова Ігор Терехов провів зустріч з Регіональним директором Світового банку у справах Східної Європи Бобом Сомом під час Конференції з відновлення України в Римі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Сторони обговорили хід поточних проєктів, подальшу співпрацю, а також потенційне розширення партнерства. Зокрема, йшлося не лише про енергетику, а й про потребу у відновленні зруйнованого житлового фонду. Представники Світового банку підтвердили, що найближчим часом планують активніше долучатися до житлових програм в Україні і готові внести Харків у цей напрям співпраці.

Також Світовий банк підтвердив надання безповоротної фінансової допомоги місту в обсязі 33,3 млн дол. США на реалізацію другого етапу проєкту «RePower», який дозволить Харкову збільшити власну генерацію електроенергії ще на 8,5 мегават та модернізувати обладнання, яке забезпечує тепло.

Міський голова подякував партнерам за послідовну підтримку та наголосив на стратегічному значенні проєкту для енергетичної стійкості міста в умовах війни.

«Це інвестиція у нашу стійкість і доказ довіри з боку партнерів. Ми отримали це фінансування, бо вчасно й якісно реалізували перший етап, попри обстріли й постійні загрози. Продовжуємо курс на енергетичну незалежність Харкова», - зазначив Ігор Терехов.

Водночас мер підкреслив, що відновлення енергетики - лише одна складова великого завдання. У Харкові понад 160 тис. осіб залишилися без даху над головою, і саме відновлення будівництво нового житла є головним пріоритетом.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram