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12.07.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці

Оселя наповниться неймовірними ароматами, а близькі будуть просити добавки.

Як приготувати 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці: рецепти
 
Як пише РЕДПОСТ,  домашня випічка, осбливо пиріжки у духовці завжди приносить особливу радість, нагадує затишний аромат дитинства, шарудіння борошна на столі, тепло духовки та очікування соковитої начинки. Наводимо перевірені рецепти солодких пиріжків з тістом на будь-який смак. Ці рецепти прості у виконанні і дозволять вам створити справжні кулінарні шедеври у себе на кухні. 
 

1. Пиріжки з полуницею в духовці

 

Продукти:

 

Для тіста:

 
  • Вода - 150 мл
  • Рослинна олія - ​​60 мл
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 300 г
  • Свіжі дріжджі - 15 г
  • Цукор - 25 г
  • Сіль - 1 щіпка
 

Для начинки:

 
  • Полуниця - 400 г
  • Цукор - 100 г
  • Крохмаль – 1 ч.л.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Змішати теплу воду, яйце, свіжі дріжджі, цукор, сіль та олію.
  2. Додати борошно та замісити м'яке тісто.
  3. Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
  4. Нарізати полуницю.
  5. Змішати її з крохмалем в окремій мисці.
  6. Розділити тісто, що підійшло, на рівні частини.
  7. Розкачати кожну частину тіста в коржик.
  8. Викласти полуничну начинку на центр кожного коржика.
  9. Посипати цукром начинку.
  10. Защипнути краї пиріжків, формуючи акуратні вироби.
  11. Залишити пиріжки на деку ще на 15 хвилин.
  12. Випікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 25 хвилин, до золотистого кольору.
Як приготувати 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці: рецепти

2. Солодкі бездріжжеві пиріжки з вишнею

 

Продукти:

 

Для тіста:

 
  • Кефір - 100 мл
  • Вершкове масло - 150 г (холодне)
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 350-400 г
  • Цукор - 1 ст.л.
  • Сіль - 1 щіпка
 

Для начинки:

 
  • Вишня без кісточок - 200 г
  • Цукор - 1 ст.л.
  • Крохмаль - 1 ст.л.
 

Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Нарізати холодне вершкове масло кубиками.
  2. Розтерти масло із борошном до стану дрібної крихти.
  3. Змішати в окремій ємності кефір, яйце, сіль та цукор.
  4. Влити рідку суміш до сухої частини (олії ​​з борошном).
  5. Швидко замісити тісто, намагаючись не перегрівати його.
  6. Відправити тісто до холодильника на кілька годин (мінімум на 1 годину).
  7. Змішати усі інгредієнти для вишневої начинки.
  8. Розділити охолоджене тісто на частини.
  9. Розкачати кожну частину в коржик.
  10. Викласти вишневу начинку на центр коржика.
  11. Сформувати пиріжки, акуратно защипуючи краї.
  12. Змастити пиріжки збитим яйцем за бажанням для рум'яної скоринки та випекти в розігрітій до 180 ° C духовці 20-25 хвилин.
Як приготувати 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці: рецепти

3. Солодкі пиріжки з ягодою в духовці

 

Продукти:

 

Для тесту:

 
  • Вода або рослинне молоко – 250 мл (тепла)
  • Рослинна олія - ​​2 ст.л.
  • Борошно - 500 г
  • Сухі дріжджі - 10 г
  • Цукор - 50 г
  • Сіль - 1 щіпка
 

Для начинки:

 
  • Ягоди (будь-які) - 300 г
  • Крохмаль - 1 ст.л.
  • Цукор – 3 ст.л.
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Покроковий рецепт приготування:

 
  1. Розвести сухі дріжджі, цукор (2 ст.л.) та 2 ложки борошна у теплій воді або рослинному молоці.
  2. Залишити опару на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
  3. Влити олію.
  4. Додати сіль.
  5. Поступово втрутити борошно, що залишилося, замішуючи м'яке, еластичне тісто.
  6. Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
  7. Розділити тісто, що підійшло, на частини.
  8. Розкачати кожну частину в коржик.
  9. Викласти ягоди на центр коржика.
  10. Присипати начинку крохмалем і цукром, що залишився.
  11. Защипнути краї, формуючи пиріжки.
  12. Випікати пиріжки в розігрітій до 180 ° C духовці 25-30 хвилин до готовності.
Як приготувати 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці: рецепти

4. Пиріжки з абрикосами в духовці

 

Продукти:

 

Для тесту:

 
  • Молоко – 200 мл (тепле)
  • Рослинна олія - ​​1,5 ст.л.
  • Яйце - 1 шт.
  • Борошно - 2 склянки (близько 320 г)
  • Сухі дріжджі – 0,5 ст.л.
  • Цукор – 1,5 ст.л.
  • Сіль - 1 щіпка
 

Для начинки:

 
  • Абрикоси - 500 г
  • Цукор - 100 г
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Збити віночком яйце з цукром, сіллю, олією і теплим молоком.
  2. Змішати сухі дріжджі із борошном в окремій мисці.
  3. З'єднати обидві заготовки (рідку та суху частини) та замісити еластичне тісто.
  4. Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
  5. Розділити тісто, що підійшло, на частини.
  6. Розкачати кожну частину в коржик.
  7. Викласти шматочки абрикосів на центр коржика.
  8. Присипте абрикоси цукром.
  9. Сформувати пиріжки, ретельно защипуючи краї.
  10. Змастити пиріжки збитим яйцем за бажанням.
  11. Залишити пиріжки на деку ще на 15 хвилин у теплі.
  12. Випікати в розігрітій до 180-190 ° C духовці 20-25 хвилин.

Як приготувати 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці: рецепти

5. Солодкі пиріжки з персиками

 

Продукти:

 

Для тіста:

 
  • Молоко – 250 мл (тепле)
  • Вершкове масло - 120 г (розтоплене)
  • Яйця - 2 шт.
  • Борошно - 600-700 г
  • Свіжі дріжджі - 25 г
  • Цукор - 1/2 склянки (близько 100 г)
 

Для начинки:

 
  • Персики - 5-8 шт.
  • Цукор - за смаком
  • Молота кориця - за смаком
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Змішати тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор, яйця та розтоплене вершкове масло.
  2. Поступово всипати муку борошно, замішуючи м'яке і податливе тісто.
  3. Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
  4. Очистити персики від шкірки.
  5. Нарізати їх невеликими шматочками.
  6. Змішайте нарізані персики з цукром і меленою корицею до смаку.
  7. Розділити тісто, що підійшло, на рівні частини.
  8. Розкачати кожну частину тіста в коржик.
  9. Викласти персикову начинку на центр коржика.
  10. Сформувати пиріжки, акуратно защипуючи краї.
  11. Залишити пиріжки на деку на 20 хвилин.
  12. Випікати в розігрітій до 180 ° C духовці 20 хвилин, до золотистого кольору.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати сицилійські сендвічі міні-муфулети.. 
 

 

Тэги:  рецепт, пиріжки, полуниця, солодке, фрукти, пікнік, ягоди, вишня, абрикос, персики
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