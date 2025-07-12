Готуємо 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці

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Гороскоп на 12 липня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Успіх буде на боці тих, хто зуміє контролювати емоції з самого ранку. Уникайте суперечок і зосередьтеся на заняттях, які налаштовують на позитив.

Прогноз погоди у Харкові на 12 липня У Харкові протягом усього дня утримається хмарна погода. Вранці прогнозують сильний дощ із грозою, після обіду дощ послабшає, але триватиме. Увечері опади поступово припиняться.