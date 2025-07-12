12.07.2025 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо 5 найкращих рецептів солодких пиріжків у духовці
Оселя наповниться неймовірними ароматами, а близькі будуть просити добавки.
Як пише РЕДПОСТ
, домашня випічка, осбливо пиріжки у духовці завжди приносить особливу радість, нагадує затишний аромат дитинства, шарудіння борошна на столі, тепло духовки та очікування соковитої начинки. Наводимо перевірені рецепти солодких пиріжків з тістом на будь-який смак. Ці рецепти прості у виконанні і дозволять вам створити справжні кулінарні шедеври у себе на кухні.
1. Пиріжки з полуницею в духовці
Продукти:
Для тіста:
-
Вода - 150 мл
-
Рослинна олія - 60 мл
-
Яйце - 1 шт.
-
Борошно - 300 г
-
Свіжі дріжджі - 15 г
-
Цукор - 25 г
-
Сіль - 1 щіпка
Для начинки:
-
Полуниця - 400 г
-
Цукор - 100 г
-
Крохмаль – 1 ч.л.
Покроковий рецепт приготування:
-
Змішати теплу воду, яйце, свіжі дріжджі, цукор, сіль та олію.
-
Додати борошно та замісити м'яке тісто.
-
Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
-
Нарізати полуницю.
-
Змішати її з крохмалем в окремій мисці.
-
Розділити тісто, що підійшло, на рівні частини.
-
Розкачати кожну частину тіста в коржик.
-
Викласти полуничну начинку на центр кожного коржика.
-
Посипати цукром начинку.
-
Защипнути краї пиріжків, формуючи акуратні вироби.
-
Залишити пиріжки на деку ще на 15 хвилин.
-
Випікати в розігрітій до 200°C духовці протягом 25 хвилин, до золотистого кольору.
2. Солодкі бездріжжеві пиріжки з вишнею
Продукти:
Для тіста:
-
Кефір - 100 мл
-
Вершкове масло - 150 г (холодне)
-
Яйце - 1 шт.
-
Борошно - 350-400 г
-
Цукор - 1 ст.л.
-
Сіль - 1 щіпка
Для начинки:
-
Вишня без кісточок - 200 г
-
Цукор - 1 ст.л.
-
Крохмаль - 1 ст.л.
Покроковий рецепт приготування:
-
Нарізати холодне вершкове масло кубиками.
-
Розтерти масло із борошном до стану дрібної крихти.
-
Змішати в окремій ємності кефір, яйце, сіль та цукор.
-
Влити рідку суміш до сухої частини (олії з борошном).
-
Швидко замісити тісто, намагаючись не перегрівати його.
-
Відправити тісто до холодильника на кілька годин (мінімум на 1 годину).
-
Змішати усі інгредієнти для вишневої начинки.
-
Розділити охолоджене тісто на частини.
-
Розкачати кожну частину в коржик.
-
Викласти вишневу начинку на центр коржика.
-
Сформувати пиріжки, акуратно защипуючи краї.
-
Змастити пиріжки збитим яйцем за бажанням для рум'яної скоринки та випекти в розігрітій до 180 ° C духовці 20-25 хвилин.
3. Солодкі пиріжки з ягодою в духовці
Продукти:
Для тесту:
-
Вода або рослинне молоко – 250 мл (тепла)
-
Рослинна олія - 2 ст.л.
-
Борошно - 500 г
-
Сухі дріжджі - 10 г
-
Цукор - 50 г
-
Сіль - 1 щіпка
Для начинки:
-
Ягоди (будь-які) - 300 г
-
Крохмаль - 1 ст.л.
-
Цукор – 3 ст.л.
Покроковий рецепт приготування:
-
Розвести сухі дріжджі, цукор (2 ст.л.) та 2 ложки борошна у теплій воді або рослинному молоці.
-
Залишити опару на 15 хвилин, щоб дріжджі активувалися.
-
Влити олію.
-
Додати сіль.
-
Поступово втрутити борошно, що залишилося, замішуючи м'яке, еластичне тісто.
-
Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
-
Розділити тісто, що підійшло, на частини.
-
Розкачати кожну частину в коржик.
-
Викласти ягоди на центр коржика.
-
Присипати начинку крохмалем і цукром, що залишився.
-
Защипнути краї, формуючи пиріжки.
-
Випікати пиріжки в розігрітій до 180 ° C духовці 25-30 хвилин до готовності.
4. Пиріжки з абрикосами в духовці
Продукти:
Для тесту:
-
Молоко – 200 мл (тепле)
-
Рослинна олія - 1,5 ст.л.
-
Яйце - 1 шт.
-
Борошно - 2 склянки (близько 320 г)
-
Сухі дріжджі – 0,5 ст.л.
-
Цукор – 1,5 ст.л.
-
Сіль - 1 щіпка
Для начинки:
-
Абрикоси - 500 г
-
Цукор - 100 г
Покроковий рецепт приготування:
-
Збити віночком яйце з цукром, сіллю, олією і теплим молоком.
-
Змішати сухі дріжджі із борошном в окремій мисці.
-
З'єднати обидві заготовки (рідку та суху частини) та замісити еластичне тісто.
-
Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
-
Розділити тісто, що підійшло, на частини.
-
Розкачати кожну частину в коржик.
-
Викласти шматочки абрикосів на центр коржика.
-
Присипте абрикоси цукром.
-
Сформувати пиріжки, ретельно защипуючи краї.
-
Змастити пиріжки збитим яйцем за бажанням.
-
Залишити пиріжки на деку ще на 15 хвилин у теплі.
-
Випікати в розігрітій до 180-190 ° C духовці 20-25 хвилин.
5. Солодкі пиріжки з персиками
Продукти:
Для тіста:
-
Молоко – 250 мл (тепле)
-
Вершкове масло - 120 г (розтоплене)
-
Яйця - 2 шт.
-
Борошно - 600-700 г
-
Свіжі дріжджі - 25 г
-
Цукор - 1/2 склянки (близько 100 г)
Для начинки:
-
Персики - 5-8 шт.
-
Цукор - за смаком
-
Молота кориця - за смаком
Покроковий рецепт приготування:
-
Змішати тепле молоко, свіжі дріжджі, цукор, яйця та розтоплене вершкове масло.
-
Поступово всипати муку борошно, замішуючи м'яке і податливе тісто.
-
Залишити тісто в теплому місці на 1 годину для підйому.
-
Очистити персики від шкірки.
-
Нарізати їх невеликими шматочками.
-
Змішайте нарізані персики з цукром і меленою корицею до смаку.
-
Розділити тісто, що підійшло, на рівні частини.
-
Розкачати кожну частину тіста в коржик.
-
Викласти персикову начинку на центр коржика.
-
Сформувати пиріжки, акуратно защипуючи краї.
-
Залишити пиріжки на деку на 20 хвилин.
-
Випікати в розігрітій до 180 ° C духовці 20 хвилин, до золотистого кольору.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
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