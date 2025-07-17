17.07.2025 20:31 Дмитро Колонєй
Студенти проходитимуть обов’язкову офіцерську підготовку
Стало відомо, яких навчальних закладів торкнеться це нововведення.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, Верховна Рада України ухвалила
в цілому законопроєкт №13276 щодо внесення змін до статті 11 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» в частині військової підготовки громадян України за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ініціаторами документа виступили Комітет парламенту з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування у співпраці з Міністерством охорони здоров’я України.
Відповідно до нового Закону, всі громадяни України, які навчаються у вишах за спеціальностями медичного та фармацевтичного профілю, придатні до військової служби за станом здоров’я та пройшли професійно-психологічний відбір, зобов’язані проходити військову підготовку за програмою підготовки офіцерів запасу медичної служби. Ця вимога є обов’язковою та стосується як державних, так і приватних закладів вищої освіти, що здійснюють підготовку магістрів за медичними та фармацевтичними спеціальностями.
Нагадаємо, що з 2006 року така підготовка здійснювалася виключно на добровільних засадах, хоча раніше вона була обов’язковою для студентів-медиків.
Повернення до обов’язкової підготовки зумовлене браком офіцерів запасу медичної служби, які можуть бути залучені до виконання завдань у період воєнного стану.
Закон набирає чинності з 1 січня 2026 року. Уряд і відповідні міністерства зобов’язані протягом шести місяців із дня набрання чинності привести свої нормативно-правові акти у відповідність до нового законодавства. Зокрема, змін зазнають:
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що на Харківському напрямку за добу знищено
126 одиниць техніки ворога та 97 укриттів.
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