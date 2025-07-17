Ігор Терехов розповів, скільки підземних шкіл побудують у місті до кінця 2025 року

Цією інформацією мер Харкова Ігор Терехов поділився в ефірі національного телемарафону.
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Інтуїція й творчий настрій досягнуть максимуму, однак одночасно можливі апатія й пасивність. Щоб не втратити шанс на успіх, варто зосередитися та проявити силу волі.
Сьогодні у Харкові протягом дня прогнозують мінливу хмарність, а вдень і ввечері – дощ із грозою.
17 липня відзначається Всесвітній день емоджі. Започаткував це свято творець емоджипедії Джеремі Берг у 2014 році.
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