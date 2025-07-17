17.07.2025 20:00 Дмитро Колонєй

Ігор Терехов розповів, скільки підземних шкіл побудують у місті до кінця 2025 року

Цією інформацією мер Харкова Ігор Терехов поділився в ефірі національного телемарафону.



Ігор Терехов розповів, скільки підземних шкіл побудують у місті до кінця 2025 року



Як повідомляє РЕДПОСТ під час телеефіру мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що, через на постійну загрозу обстрілів у місті, дітей неможливо навчати у звичайних школах. Тому, за словами мера, в Харкові було облаштовано навчальні кабінети на шістьох станціях метрополітену та побудовано чотири повноцінні підземні школи.

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«До початку навчального року ми плануємо добудувати ще три такі школи під землею, а до кінця календарного року - ще три. За останніми даними, у перший клас записалося 5250 дітей. Ми робимо все можливе, щоб наші школярі навчалися в безпеці», - підкреслив Ігор Терехов.