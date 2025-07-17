17.07.2025 21:00

На харківському вокзалі вчинив дебош чоловік з пістолетом

Що сталося розповіли харківські поліцейські.

Як повідомляє РЕДПОСТ , вранці 17 липня 2025 року на території залізничного вокзалу «Харків-Пасажирський»

38-річний чоловік на автомобілі під’їхав до пожежного виїзду, де встановлені сигнальні фішки та діє заборона на в’їзд. Після зауваження з боку працівника охорони щодо заборони паркування в цій зоні, порушник розлютився й почав розкидати фішки, грубо висловлювався та кричав на працівника Укрзалізниці. Надалі навмисно пошкодив дорожнє огородження, після чого припаркувався просто біля шлагбаума. У розпал конфлікту дебошир дістав травматичну зброю та почав погрожувати охоронцю.

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Поліцейські оперативно втрутилися у конфлікт та припинили хуліганство. Для з’ясування усіх обставин чоловіка запросили до відділення поліції. Відкрито кримінальне провадження про хуліганство. Чоловіку загрожує до п’яти років обмеження волі. Наразі тривають слідчі дії.