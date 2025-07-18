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18.07.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 18 липня

У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Майже весь день мине без опадів, тільки ближче до вечора може розпочатися дуже сильний дощ із грозою.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

18 липня очікується мінлива хмарність. Вдень невеликий короткочасний дощ. Гроза.

Вітер змінних напрямків, 3 – 8 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

  • у межах стоїть дощова вода – скоро проясниться.
  • павук виліз зі свого гнізда і почав ткати павутину – чекайте на гарну погоду.
  • у листі дерев ховається комашня – буде дощ;
  • грім цього дня обіцяє зливу;
  • яка погода сьогодні, такою буде вся осінь. Якщо пішов дощ, то осінь буде дощовою;
  • якщо день спекотний, то грудень буде холодним;
  • дрозди продовжують співати – до пізньої осені;
  • якщо шишки на ялинці розташовані тільки зверху, то зима буде пізньою;
  • листя на верхівці берези почало жовтіти – до ранньої осені.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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