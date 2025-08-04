04.08.2025 21:59 Дмитро Колонєй

Буряковий суп-пюре із яблуками: рецепт для спекотного дня

Варто спробувати цю фруктово-овочеву освіжаючу страву.

Як пише РЕДПОСТ, коли на вулиці панує спека і немає апетиту, на допомогу приходять легкі та освіжаючі страви. Цей рецепт - ідеальне рішення для обіду або вечері. Бо цю приємну і корисну страву легко приготувати, а результат перевершить всі очікування.

Холодний суп-пюре з буряком та яблуками

Продукти:

1 огірок

сік половини лимона

600 мл яблучного соку

200 г йогурту

350 г вареного буряку

сіль

перець

м'ята

Покроковий рецепт приготування

Збити варені буряки з половиною яблучного соку і йогуртом в блендері до однорідної консистенції. Додати в суміш лимонний сік, сіль і перець за смаком. Добре перемішати. Дрібно нарізати м'яту. Натерти огірок на тертці. Змішати його з яблучним соком, що залишився, йогуртом і м'ятою. Розлити суп по тарілках. Перед подачею додати зверху заправку огірка. За бажанням можна прикрасити блюдо свіжим листям м'яти.