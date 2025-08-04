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04.08.2025  21:59   Дмитро Колонєй

Буряковий суп-пюре із яблуками: рецепт для спекотного дня

Варто спробувати цю фруктово-овочеву освіжаючу страву.

Як приготуати буряковий суп-пюре із яблуками: рецепти
Як пише РЕДПОСТ, коли на вулиці панує спека і немає апетиту, на допомогу приходять легкі та освіжаючі страви. Цей рецепт - ідеальне рішення для обіду або вечері. Бо цю приємну і корисну страву легко приготувати, а результат перевершить всі очікування.
 

Холодний суп-пюре з буряком та яблуками

 

Продукти:

 
  • 1 огірок
  • сік половини лимона
  • 600 мл яблучного соку
  • 200 г йогурту
  • 350 г вареного буряку
  • сіль
  • перець
  • м'ята

Покроковий рецепт приготування  

 
  1. Збити варені буряки з половиною яблучного соку і йогуртом в блендері до однорідної консистенції.
  2. Додати в суміш лимонний сік, сіль і перець за смаком.
  3. Добре перемішати.
  4. Дрібно нарізати м'яту.
  5. Натерти огірок на тертці.
  6. Змішати його з яблучним соком, що залишився, йогуртом і м'ятою.
  7. Розлити суп по тарілках.
  8. Перед подачею додати зверху заправку огірка.
  9. За бажанням можна прикрасити блюдо свіжим листям м'яти.

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Тэги:  рецепт, суп, огірки, буряк, сік
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