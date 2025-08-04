04.08.2025 21:59 Дмитро Колонєй
Буряковий суп-пюре із яблуками: рецепт для спекотного дня
Варто спробувати цю фруктово-овочеву освіжаючу страву.
Як пише РЕДПОСТ, коли на вулиці панує спека і немає апетиту, на допомогу приходять легкі та освіжаючі страви. Цей рецепт - ідеальне рішення для обіду або вечері. Бо цю приємну і корисну страву легко приготувати, а результат перевершить всі очікування.
Холодний суп-пюре з буряком та яблуками
Продукти:
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1 огірок
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сік половини лимона
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600 мл яблучного соку
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200 г йогурту
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350 г вареного буряку
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сіль
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перець
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м'ята
Покроковий рецепт приготування
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Збити варені буряки з половиною яблучного соку і йогуртом в блендері до однорідної консистенції.
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Додати в суміш лимонний сік, сіль і перець за смаком.
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Добре перемішати.
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Дрібно нарізати м'яту.
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Натерти огірок на тертці.
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Змішати його з яблучним соком, що залишився, йогуртом і м'ятою.
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Розлити суп по тарілках.
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Перед подачею додати зверху заправку огірка.
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За бажанням можна прикрасити блюдо свіжим листям м'яти.
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