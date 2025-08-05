05.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

5 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.

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Народні прикмети

яка погода 5 серпня – такою буде й у грудні;

якщо жаби гучно квакають – скоро потеплішає;

коли в річці з’являється піна – за день піде дощ;

якщо над лісом опускаються хмари – час іти по гриби.