Прогноз погоди у Харкові на 5 серпня

Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
5 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 28 – 30° тепла.
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Ранок у Харкові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Без опадів.
Щорічно 5 серпня відзначається Міжнародний день світлофору.
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