06.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

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Народні прикмети

який день на Преображення, такою буде осінь;

туман 6 серпня – чекайте на теплу і погожу осінь;

холодна погода – до ранньої зими;

сильний вітер – буде люта та вітряна зима.