Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
6 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.
Сьогодні православні відзначають Преображення Господнє, яке в народі називають Яблучним Спасом.
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