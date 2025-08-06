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06.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 6 серпня

Вранці небо у Харкові буде ясним, таким воно й залишатиметься протягом усього дня. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

6 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 29 – 31° тепла.

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Народні прикмети

  • який день на Преображення, такою буде осінь;
  • туман 6 серпня – чекайте на теплу і погожу осінь;
  • холодна погода – до ранньої зими;
  • сильний вітер – буде люта та вітряна зима.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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