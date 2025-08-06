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06.08.2025  08:48   Рита Парфенова

ДСНС за добу здійснила 33 виїзди на Харківщині: горів дах будівлі та вилучено 91 вибухонебезпечний предмет

Протягом 5–6 серпня рятувальники Харківської області ліквідували 11 пожеж, зокрема одну після обстрілу. Також вилучено понад 90 вибухонебезпечних предметів.

рятувальник дснс

Упродовж доби з 5 по 6 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

З них 11 – на ліквідацію пожеж, у тому числі одну, спричинену ворожим обстрілом, яка сталася в Ізюмському районі. У селі Піски-Радьківські Борівської громади горів дах нежитлової будівлі. Площа займання становила 5 м². Постраждалих немає.

Крім того, рятувальники ліквідували чотири загоряння в природних екосистемах на загальній площі 1 га.

Чотири виїзди проведено для аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, два – для перевірки територій після обстрілів, ще один – для чергування. У восьми випадках допомогу надавали населенню, а сім виїздів були класифіковані як інші.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня російські війська двічі атакували Київський район Харкова дронами типу «Молнія». Одна з БпЛА влучила в автозаправку, інша – між багатоповерхівками.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
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