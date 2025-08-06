06.08.2025 08:48 Рита Парфенова

ДСНС за добу здійснила 33 виїзди на Харківщині: горів дах будівлі та вилучено 91 вибухонебезпечний предмет

Протягом 5–6 серпня рятувальники Харківської області ліквідували 11 пожеж, зокрема одну після обстрілу. Також вилучено понад 90 вибухонебезпечних предметів.

Упродовж доби з 5 по 6 серпня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 33 оперативні виїзди. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

З них 11 – на ліквідацію пожеж, у тому числі одну, спричинену ворожим обстрілом, яка сталася в Ізюмському районі. У селі Піски-Радьківські Борівської громади горів дах нежитлової будівлі. Площа займання становила 5 м². Постраждалих немає.

Крім того, рятувальники ліквідували чотири загоряння в природних екосистемах на загальній площі 1 га.

Чотири виїзди проведено для аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, два – для перевірки територій після обстрілів, ще один – для чергування. У восьми випадках допомогу надавали населенню, а сім виїздів були класифіковані як інші.

Піротехнічні підрозділи ДСНС вилучили та знешкодили 91 одиницю вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня російські війська двічі атакували Київський район Харкова дронами типу «Молнія». Одна з БпЛА влучила в автозаправку, інша – між багатоповерхівками.