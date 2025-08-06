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06.08.2025  09:20   Рита Парфенова

Харків і п’ять районів області зазнали ударів рф: є поранена, пошкоджено житло, АЗС і підприємство

Протягом доби під російськими обстрілами опинилися Харків, Куп’янськ, Приколотне, Борщова, Піски-Радьківські, Печеніги та Перовське.


На фото м. Куп’янськ
Фото: ХОВА

Упродовж минулої доби російські війська атакували місто Харків і п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – 20-річна жінка у Київському районі Харкова. По місту ворог вдарив двома безпілотниками.

По всій області зафіксовано використання широкого спектра озброєння, зокрема:

  • 56 некерованих авіаційних ракет (НАР),
  • 6 керованих авіабомб (КАБ),
  • дрони типів «Шахед», «Герань-2», «Молнія», FPV-дрон та ще один БпЛА невстановленого типу.

Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:

  • у Харкові – багатоквартирний будинок і автозаправну станцію;
  • у Харківському районі (с. Борщова) – нежитлові приміщення;
  • у Куп’янському районі – два багатоквартирні будинки в Куп’янську та підприємство в с. Приколотне;
  • у Ізюмському районі (с. Піски-Радьківські) – приватний будинок;
  • у Чугуївському районі (смт Печеніги) – садове товариство;
  • у Богодухівському районі (с. Перовське) – приватне домоволодіння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня російські війська двічі атакували Київський район Харкова дронами типу «Молнія». Одна з БпЛА влучила в автозаправку, інша – між багатоповерхівками.

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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