Харків і п’ять районів області зазнали ударів рф: є поранена, пошкоджено житло, АЗС і підприємство

Протягом доби під російськими обстрілами опинилися Харків, Куп’янськ, Приколотне, Борщова, Піски-Радьківські, Печеніги та Перовське.
Упродовж минулої доби російські війська атакували місто Харків і п’ять населених пунктів Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Внаслідок обстрілів постраждала одна людина – 20-річна жінка у Київському районі Харкова. По місту ворог вдарив двома безпілотниками.
По всій області зафіксовано використання широкого спектра озброєння, зокрема:
Внаслідок атак пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури:
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Раніше РЕДПОСТ писав, що 5 серпня російські війська двічі атакували Київський район Харкова дронами типу «Молнія». Одна з БпЛА влучила в автозаправку, інша – між багатоповерхівками.
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Не відкладайте справи, бо шанс може не повторитися. Віра в себе сьогодні — найкраще «лікування».
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