У Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20
У Харкові тимчасово змінено схему руху транспорту через проведення поточного ремонту дорожнього покриття. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.
З 6 серпня і до 1 вересня включно щодня з 9:00 до 18:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Євгена Котляра — на відрізку від вул. Чоботарської до вул. Полтавський Шлях.
Пропуск машин здійснюється вільними від ремонтних робіт смугами.
Також на цій же вулиці до 20 серпня припинено рух трамваїв на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської. Обмеження діятимуть щоденно з 9:00 до 17:00.
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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.
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