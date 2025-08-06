06.08.2025 09:36 Рита Парфенова

У Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20

У Харкові до вересня обмежать рух на вул. Котляра та зупинять трамваї №1, №12 і №20



Фото з відкритих джерел

У Харкові тимчасово змінено схему руху транспорту через проведення поточного ремонту дорожнього покриття. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на харківську міськраду.

З 6 серпня і до 1 вересня включно щодня з 9:00 до 18:00 буде обмежено рух транспорту на вулиці Євгена Котляра — на відрізку від вул. Чоботарської до вул. Полтавський Шлях.

Пропуск машин здійснюється вільними від ремонтних робіт смугами.

Також на цій же вулиці до 20 серпня припинено рух трамваїв на ділянці від вул. Благовіщенської до вул. Великої Панасівської. Обмеження діятимуть щоденно з 9:00 до 17:00.

Схема руху трамваїв змінена наступним чином:

№12 курсує за маршрутом: «Центральний парк» – вул. Мироносицька – Миколи Хвильового – Трінклера – пр. Незалежності – Клочківський узвіз – Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – Велика Панасівська – «Іванівка»;

курсує за маршрутом: «Центральний парк» – вул. Мироносицька – Миколи Хвильового – Трінклера – пр. Незалежності – Клочківський узвіз – Клочківська – проїзд Рогатинський – пров. Пискунівський – пров. Лосівський – Велика Панасівська – «Іванівка»; №20 : «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – Клочківська – Рогатинський – Пискунівський – Лосівський – Велика Панасівська – «Іванівка»;

: «Пр. Перемоги» – пр. Перемоги – Клочківська – Рогатинський – Пискунівський – Лосівський – Велика Панасівська – «Іванівка»; №1 тимчасово не курсує.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що через аварійно-відновлювальні роботи КП «Харківводоканал» рух транспорту на перехресті проспекту Індустріального та вулиці Михайла Водяного заборонено до 1 вересня.