05.08.2025 18:00 Дмитро Колонєй
Ділок прикидався власником автошколи у Харкові та за хабар оформив водійські права жінці
Як прокрутив схему хитрий містянин з'ясували правоохоронці Харкова.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, 44-річний чоловік запропонував «допомогу» жінці, яка хотіла отримати водійське посвідчення категорії «В» та
-
пообіцяв за грошову винагороду оформити документи про проходження навчання без фактичного відвідування занять;
-
завірив, що вплине на службових осіб ТСЦ МВС для успішної здачі іспиту;
-
для переконливості збрехав, що є власником автошколи;
-
щоб остаточно «завоювати довіру», провіз жінку маршрутом, який згодом і справді випав їй на іспиті;
-
під час складання іспиту, коли в салоні навчального авто перебували адміністратор та фігурант, останній, користуючись дубльованими педалями, фактично «здав» іспит замість клієнтки. У результаті вона отримала позитивну оцінку;
-
після завершення на парковці чоловік відкрив багажник і сказав покласти туди 10 тисяч гривень — жінка виконала вказівку.
Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0