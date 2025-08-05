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05.08.2025  18:00   Дмитро Колонєй

Ділок прикидався власником автошколи у Харкові та за хабар оформив водійські права жінці

Як прокрутив схему хитрий містянин з'ясували правоохоронці Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, 44-річний  чоловік запропонував «допомогу» жінці, яка хотіла отримати водійське посвідчення категорії «В» та 
 
  • пообіцяв за грошову винагороду оформити документи про проходження навчання без фактичного відвідування занять;
  • завірив, що вплине на службових осіб ТСЦ МВС для успішної здачі іспиту;
  • для переконливості збрехав, що є власником автошколи;
  • щоб остаточно «завоювати довіру», провіз жінку маршрутом, який згодом і справді випав їй на іспиті;
  • під час складання іспиту, коли в салоні навчального авто перебували адміністратор та фігурант, останній, користуючись дубльованими педалями, фактично «здав» іспит замість клієнтки. У результаті вона отримала позитивну оцінку;
  • після завершення на парковці чоловік відкрив багажник і сказав покласти туди 10 тисяч гривень — жінка виконала вказівку.
 
Обвинуваченого судитимуть у Київському районному суді м. Харкова.
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що двоє експоліцейських з Харківщини підставили колегу, інсценувавши хабар.
 
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