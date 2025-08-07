07.08.2025 07:30 Рита Парфенова

7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.

День професійного спікера – свято тих, хто впевнено говорить зі сцени, ділиться досвідом, мотивує і вчить інших. Його героями є мотиваційні спікери, бізнес-тренери, коучі, експерти з комунікацій, викладачі, медіа-оратора й інші професіонали, які володіють мистецтвом публічного виступу.

Ідея створити це свято виникла через особливу роль спікерів у суспільстві. Публічні виступи – це не просто слова. Це інструмент впливу, джерело знань і потужний ресурс змін. Багато людей бояться сцени, але професійні спікери вчаться долати цей страх, аби допомагати іншим.

* * *

7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок. Це свято присвячене зорепаду, найромантичнішому явищу останнього літнього місяця. Багато людей вірять, що якщо загадати бажання на падаючу зірку, то воно неодмінно здійсниться. Головне – зробити це швидко, в ту саму мить, коли на небі майне сріблястий спалах.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем, цього дня українські віряни вшановують пам’ять преподобного мученика Дометія.



Це день добрих справ, обережності та внутрішнього спокою. У народі вважалося, що 7 серпня потрібно обов’язково допомагати тим, хто потребує: бідним давали хліб, гроші, одяг. Також починали заготовляти лікарські трави для домашнього лікування.



Прикмети й заборони дня:

не виходьте надвір уночі – це може призвести до хвороби;

не можна ображати лелек – це священні птахи, і зневага до них віщує біду;

не плануйте майбутнє – сьогодні день тиші й прийняття, не варто загадувати наперед.

За Юліанським календарем, 7 серпня православна церква вшановує пам’ять святої Анни – матері Пресвятої Богородиці та бабусі Ісуса Христа.



Цей день вважали благословенним і мирним – для родинної злагоди та подяки за врожай.



Народні традиції та прикмети:

цього дня починали збирати ягоди черемхи та другий урожай грибів;

на полях тривали жнива – селяни активно збирали хліб.

Заборони дня:

не можна ображатися, сваритися та скупитися – це привертає негаразди;

вагітним жінкам не радили брати до рук голку й нитки, аби не зашкодити дитині.

Також цього дня

1819 – народився Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор та видавець.



1858 – англійська королева Вікторія обрала Оттаву як столицю Канади.



1888 – виявлено першу жертву, яка приписувалася Джеку Потрошителю.



1918 – Україна та Область Війська Донського підписали договір про кордони.



1932 – у СРСР прийнято «Закон про п'ять колосків». До 1 січня 1933 р. засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.



1944 – запущено перший американський програмований комп'ютер "Марк I".



1959 – американський супутник Explorer VI вперше передав на Землю зображення з космосу.



1960 – народився Девід Духовни, американський актор, інфернальна зірка серіалу "Секретні матеріали".



1968 – у Лондоні натовп демонстрантів, які протестували проти утисків українських поетів та письменників, закидав камінням посольство СРСР.



1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.



1975 – народилася Шарліз Терон, голлівудська актриса («Правила виноробів», «Адвокат диявола», «Дружина астронавта», «Монстр»).



1993 - частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.



2000 – японці винайшли водневий електромобіль.



2008 – початок війни у ​​Південній Осетії.



2016 – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценовано спецпровокацію російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» на кшталт покинутих з материкової України в Криму. Провокація закінчилася 11 серпня терміновим розглядом справи у РБ ООН за заявою України.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Антон, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Петро.



за Юліанським календарем: Ганна, Євпраксія, Іраїда, Макар, Микола, Олександр, Олімпіада.