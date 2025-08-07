7 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
День професійного спікера – свято тих, хто впевнено говорить зі сцени, ділиться досвідом, мотивує і вчить інших. Його героями є мотиваційні спікери, бізнес-тренери, коучі, експерти з комунікацій, викладачі, медіа-оратора й інші професіонали, які володіють мистецтвом публічного виступу.
Ідея створити це свято виникла через особливу роль спікерів у суспільстві. Публічні виступи – це не просто слова. Це інструмент впливу, джерело знань і потужний ресурс змін. Багато людей бояться сцени, але професійні спікери вчаться долати цей страх, аби допомагати іншим.
7 серпня у всьому світі відзначають День збирання зірок. Це свято присвячене зорепаду, найромантичнішому явищу останнього літнього місяця. Багато людей вірять, що якщо загадати бажання на падаючу зірку, то воно неодмінно здійсниться. Головне – зробити це швидко, в ту саму мить, коли на небі майне сріблястий спалах.
За Новоюліанським календарем, цього дня українські віряни вшановують пам’ять преподобного мученика Дометія.
Це день добрих справ, обережності та внутрішнього спокою. У народі вважалося, що 7 серпня потрібно обов’язково допомагати тим, хто потребує: бідним давали хліб, гроші, одяг. Також починали заготовляти лікарські трави для домашнього лікування.
Прикмети й заборони дня:
За Юліанським календарем, 7 серпня православна церква вшановує пам’ять святої Анни – матері Пресвятої Богородиці та бабусі Ісуса Христа.
Цей день вважали благословенним і мирним – для родинної злагоди та подяки за врожай.
Народні традиції та прикмети:
Заборони дня:
1819 – народився Пантелеймон Куліш, український письменник, громадський діяч, фольклорист, етнограф, перекладач, редактор та видавець.
1858 – англійська королева Вікторія обрала Оттаву як столицю Канади.
1888 – виявлено першу жертву, яка приписувалася Джеку Потрошителю.
1918 – Україна та Область Війська Донського підписали договір про кордони.
1932 – у СРСР прийнято «Закон про п'ять колосків». До 1 січня 1933 р. засуджено на термін понад 10 років 54 645 осіб, розстріляно 2110.
1944 – запущено перший американський програмований комп'ютер "Марк I".
1959 – американський супутник Explorer VI вперше передав на Землю зображення з космосу.
1960 – народився Девід Духовни, американський актор, інфернальна зірка серіалу "Секретні матеріали".
1968 – у Лондоні натовп демонстрантів, які протестували проти утисків українських поетів та письменників, закидав камінням посольство СРСР.
1970 – проведено перший комп'ютерний шаховий турнір.
1975 – народилася Шарліз Терон, голлівудська актриса («Правила виноробів», «Адвокат диявола», «Дружина астронавта», «Монстр»).
1993 - частина Букінгемського палацу в Лондоні вперше відкрита для туристів.
2000 – японці винайшли водневий електромобіль.
2008 – початок війни у Південній Осетії.
2016 – початок «стрілянини на півночі Криму» – інсценовано спецпровокацію російських спецслужб з метою імітації «нападу диверсантів ГУР МО України» на кшталт покинутих з материкової України в Криму. Провокація закінчилася 11 серпня терміновим розглядом справи у РБ ООН за заявою України.
за Новоюліанським календарем: Антон, Василь, Дмитро, Іван, Михайло, Олександр, Олексій, Опанас, Петро.
за Юліанським календарем: Ганна, Євпраксія, Іраїда, Макар, Микола, Олександр, Олімпіада.
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
