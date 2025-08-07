07.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 7 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.

Овен (21 березня – 20 квітня)

На перший план виходять питання організації та дисципліни. Усе, що не відповідає встановленим нормам, може викликати у Овна роздратування. Важливо не перегнути палицю й не перетворитися на моралізатора. Краще утриматися від читання нотацій – залиште це байкарям, у них виходило краще.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Телець схильний зайнятися неробством. І ситуація гратиме йому в цьому на руку, не вимагаючи здійснювати подвиги або братися за нагальні справи. Втім, навіть якщо вимагатиме, Телець воліє цього не помітити: його розслаблений настрій практично неможливо змінити! Отже, формула «робота не вовк» стане тимчасовим девізом Тельця. Зірки гороскопу радять йому присвятити цей день трьом основним напрямкам: собі, своїм близьким… І ще раз собі!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Для Близнюків дуже вдалий день! Їхня активність дає їм фору перед оточуючими, яку вони можуть використовувати. Будь-яка справа, за яку Близнюки візьмуться, вони зможуть просунути вперед і навіть зрушити з мертвої точки, якщо вона там була. Зірки радять Близнюкам не розмінюватися на дрібниці: якщо вже їм щастить, варто присвятити день тому, що принесе найбільшу користь.

Рак (22 червня – 23 липня)

Раку протипоказано починати великі справи. Та й за невеликі, загалом, теж. Останнім часом він і так витратив чимало сил, тож вистачить гребти проти течії: настав час розслабитися та відпочити. При цьому зірки гороскопу радять Раку звернути увагу на сфери життя, які він останнім часом зовсім запустив. Дружнє спілкування, домашні посиденьки, романтичні зустрічі – відпочинок може бути набагато різноманітнішим, ніж просто телевізор та диван.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Лев перебуватиме у дисонансі з оточуючими, яким важко підлаштуватися під його жвавий ритм. Лев же почуватиметься здатним багато на що! Його ділова активність, хватка і гострий розум будуть на висоті, допомагаючи йому як насіння, одне за одним вирішувати найголовніші завдання. А ось апатія і байдужість оточуючих може його дратувати, так що Леву краще з самого ранку розраховувати виключно на свої могутні сили.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діві слід дозволити оточуючим справлятися зі своїми проблемами самим. Замість витрачати час на інших, зірки гороскопу радять їй зайнятися чимось приємним – наприклад, творчістю. А ось до точних наук душа у Діви не лежатиме. Забруднити фарбою або забити голову віршами для неї краще, ніж незрозуміло дивитися в монітор, на ряди цифр, графіків і таблиць.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези просто зобов'язані поділитися своїми думками зі світом! Або принаймні з невеликою його частиною – зі своїми близькими, колегами, друзями. Їхня голова працюватиме чітко і нестандартно, будучи генератором великих ідей! Втім, не факт, що оточуючі одразу ці ідеї зрозуміють і оцінять. Нічого не вдієш – Терези настільки випереджають інших, що повинні періодично зупинятися, даючи оточуючим можливість їх наздогнати.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіон навряд чи матиме достатньо сил, щоб з ентузіазмом взятися за справи. День схиляє його до того, щоб робити якнайменше зайвих рухів. Натомість голова обіцяє працювати на найвищому рівні, виношуючи плани – насамперед пов'язані з роботою. Думки, які спадуть на думку Скорпіона, відрізнятимуться логічністю та несподіванкою ходів. У майбутньому ці блискучі задуми здатні забезпечити Скорпіону просування у кар'єрі та гарний дохід.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрільцю пощастило: йому хоч-не-хоч доведеться займатися тим, що він любить! Точніше, зірки гороскопа просто не залишають йому іншого вибору – якщо він візьметься за щось інше, то не досягне нічого. Рутинні обов'язки здатні викликати у Стрільця таку нудьгу, що він ризикує вивихнути щелепу від позіхання! А от якщо справа викликає у нього живий інтерес, воно обіцяє принести Стрільцеві не тільки масу приємних емоцій, а й відмінний результат.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козеріг може проявити себе як чудовий друг або як небезпечний противник – тут кому вже як пощастить! День наділяє його проникливістю, вмінням відчувати ситуацію та схоплювати все на льоту. Будь-які його плани відрізнятимуться винахідливістю, чи йдеться про те, як веселіше провести час із друзями, чи про те, як зіпсувати крові ворогам. В обох випадках Козеріг приречений на успіх, тому найкраще, що можуть зробити його опоненти, – це спробувати з ним потоваришувати!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Водолій перебуватиме в деякому ступорі. Добре, якщо ситуація не вимагатиме від нього швидких рішень – тоді розсіяність Водолія не завдасть йому особливої ​​шкоди. А от якщо події його гальмуватимуть, намагаючись спонукати на серйозну справу, Водолій раптом може страйкувати або заховати голову в пісок. Іншими словами, Водолію протипоказана будь-яка активна діяльність - крім тієї, якою він захоче зайнятися не для результату, а для душі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби за бажання здатні досягти багато чого! Однак далеко не факт, що таке бажання у них виникне. Втім, щоб наситити яскравими подіями свій день, Рибам достатньо захопитись якоюсь справою чи ідеєю. Або симпатичною особою протилежної статі, зрештою. В цьому випадку їх активності та пробивним здібностям зможе позаздрити фрегат, що летить на всіх вітрилах!