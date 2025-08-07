Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
7 серпня очікується хмарна погода. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.
Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 23 – 25° тепла..
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Сприятливий час для наведення порядку в роботі й особистому житті. Уникайте надмірної критичності до себе й інших.
Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.
7 серпня в Україні та світі відзначають День професійного спікера.
влажность:
давление:
ветер: