07.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 7 серпня

Із самого ранку очікується дощ із грозою. До самого вечора буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

7 серпня очікується хмарна погода. Вранці та вдень короткочасний дощ, гроза.

Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 23 – 25° тепла..

Народні прикмети

  • туман над полем зранку – до теплої й тихої осені;
  • ранковий туман розсіявся до обіду – чекайте гарної погоди;
  • сонячна й спекотна погода – зима буде пізньою й м’якою;
  • дощ цього дня – осінь буде дощовою;
  • лелека стоїть на одному місці – до великого врожаю;
  • вже відлітають лелеки – осінь буде холодною;
  • багато жолудів на дубі – зима буде теплою.
прогноз погоди, погода, харків
