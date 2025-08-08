    
08.08.2025  08:09   Рита Парфенова

Харків та область під ударом дронів: за добу внаслідок обстрілів сталося 4 пожежі, є постраждалі

Рятквальники ДСНС протягом доби ліквідували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Один з ударів дрону по офісній будівлі у Харкові призвів до поранення двох людей.

Протягом доби з 7 по 8 серпня в Харківській області сталися чотири пожежі, викликані ворожими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Зокрема, вночі російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Постраждали дві особи.

Також у селі Ясинувате (Борівська громада, Ізюмський район) та у селищі Коломак (Богодухівський район) через обстріли горіла суха трава. Загальна площа займання склала понад 2 тис. кв. м.

До того ж було ліквідовано шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі 4 га.

Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.

Серед них:

  • 12 виїздів – на гасіння пожеж, з яких 4 спричинені обстрілами;
  • 4 – на аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи;
  • 1 – на перевірку територій після ворожих ударів;
  • 8 – надання допомоги населенню;
  • 6 – інші виїзди.

Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що через удар окупантів постраждав чоловік на Харківщині.

