Харків та область під ударом дронів: за добу внаслідок обстрілів сталося 4 пожежі, є постраждалі

Рятквальники ДСНС протягом доби ліквідували чотири пожежі, спричинені російськими обстрілами. Один з ударів дрону по офісній будівлі у Харкові призвів до поранення двох людей.
Протягом доби з 7 по 8 серпня в Харківській області сталися чотири пожежі, викликані ворожими обстрілами. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
Зокрема, вночі російський безпілотник вдарив по цивільному підприємству в Салтівському районі Харкова. Внаслідок влучання виникла пожежа у чотириповерховій офісній будівлі. Постраждали дві особи.
Також у селі Ясинувате (Борівська громада, Ізюмський район) та у селищі Коломак (Богодухівський район) через обстріли горіла суха трава. Загальна площа займання склала понад 2 тис. кв. м.
До того ж було ліквідовано шість пожеж у природних екосистемах на загальній площі 4 га.
Загалом за добу рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 31 оперативний виїзд.
Серед них:
Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 77 вибухонебезпечних предметів.
