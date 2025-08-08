08.08.2025 07:30 Рита Парфенова

8 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.





Початком славної історії, а потім і передумовою закладу свята стало те, що 8 серпня 1920 року в Києві, на базі колишнього Костянтинівського юнкерського військового училища, почалася підготовка зв'язківців на других Київських військово-інженерних курсах.



Війська зв'язку Збройних Сил України беруть свій початок від військ зв'язку армії Радянського Союзу. У січні 1992 року було створено Головне управління зв'язку Збройних Сил України, яке розпочало формування військ зв'язку незалежної держави. За час існування Збройних Сил України із розрізнених систем зв'язку створено єдину систему, яка здатна забезпечити надійне управління Збройними Силами у будь-якій обстановці.



* * *



З ініціативи Міжнародного фонду захисту тварин «Animal Welfare» щорічно 8 серпня відзначається Всесвітній день котів.



Це свято встановлено не лише з метою вшанування пухнастих домосідів, а й для привернення уваги до проблеми безпритульних котів.



І сьогодні День об'єднує мільйони власників цих тварин у всьому світі.



До речі, у різних країнах є свої, національні дні вшанування цих домашніх тварин. Так, у Польщі це 17 лютого, у Японії – 22 лютого, у США – 29 жовтня.



* * *



Появою Міжнародного дня альпінізму (або Дня альпініста) ми завдячуємо двом сміливцям-швейцарцям – лікарю Мішелю-Габріелю Паккарду та гірничому провіднику Жаку Бальма.



8 серпня 1786 року вони першими осідлали найвищу точку Альп – Монблан, висота якої складає 4810 метрів над рівнем моря.



З того часу всі альпіністи відзначають своє свято 8 серпня – у день, коли було підкорено найвищу вершину Альп.



До того ж своїм святом цей день вважають не лише підкорювачі гірських вершин, а й люди, які займаються промисловим альпінізмом. У світі з кожним роком стає все більше висотних будівель, і такі фахівці можуть помити вікна та фасади, провести їх фарбування та ремонт, прибрати сніг та бурульки, змонтувати кондиціонер та виконати інші операції на цих спорудах, де застосування будівельних риштувань неможливе.

* * *

Міжнародний день нескінченності відзначається 8 серпня. Цей день, що символічно пов'язаний зі знаком нескінченності (∞), має інтелектуально-філософське підґрунтя. Він був започаткований на початку 2000-х років і не має офіційного статусу, але відзначається як ініціатива для обговорення та роздумів про нескінченність у різних аспектах.

Православні свята та прикмети дня

За Новоюліанським календарем сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святого сповідника Еміліана.



Наші предки вірили: «На Ємелія роса рясна – осінь ясна». Цей день традиційно вважався вдалим для збирання лісових дарів – грибів і ягід. Також 8 серпня було прийнято кликати до оселі гостей – чим більше запрошених, тим більше щастя і добробуту в домі.



Водночас із цим днем пов’язані й певні заборони. За народними віруваннями, не слід працювати з гострими чи важкими предметами, щоб уникнути травм. Не рекомендується скаржитися на життя – вважається, що це може «відлякати» щастя.



Цей день краще присвятити духовному відновленню, молитві та родинному спілкуванню. Також варто уникати поганих намірів – будь-яка добра справа, розпочата з лихою думкою, не матиме успіху.



Ще одна прикмета дня: не варто йти до лісу на самоті – за повір’ям, цього дня гадюки стають особливо агресивними.



За Юліанським календарем православна церква 8 серпня відзначає день святого Єрмолая – одного з перших християнських мучеників.



У народі цей день вважали особливим: саме 8 серпня починали збирати перші стиглі яблука, а в полях – шукати цілющі трави. Вважалося, що саме в цей час вони мають найбільшу силу.



Водночас існували певні заборони. Наші предки вважали, що цього дня не можна займатися рукоділлям – шити, в’язати чи плести. Такі дії нібито «заплутують» долю.



Ще одна традиційна пересторога – стриманість у словах. У народі казали, що 8 серпня варто бути особливо обачним у спілкуванні, щоб уникнути сварок і не накликати негаразди.

Також цього дня

1786 – Мішель Паккар першим скорив найвищу вершину Європи – Монблан.

1815 – Наполеон вирушив на заслання на острів Святої Єлени.

1899 – американець А. Маршалл запатентував у Міннесоті холодильник.

1900 – у Брукліні на майданчику Лонгвудського крикетного клубу розпочався перший матч за Кубок Міжнародної федерації лаун-тенісу. Сам кубок подарував американець Дуайт Девіс, до речі, член збірної США, яка і перемогла в першому матчі англійців з рахунком 3:0. Змагання стали називатися командною першістю за Кубок Девіса, або Кубком Девіса. Девіс згодом став членом уряду США.



1937 – народився «Людина дощу» Дастін Гоффман, американський кіноактор українського походження, володар двох «Оскарів».

1945 – СРСР розірвав пакт про ненапад з Японією і оголосив їй війну, розпочавши введення військ у Маньчжурію.



1949 – у Страсбурзі відбулася перша сесія Ради Європи.

1951 – народився Мамору Осії, японський кінорежисер і сценарист, відомий своїми науково-фантастичними аніме, зокрема «Привид у броні», що суттєво вплинуло на жанр кіберпанку.

1965 – у Шешорах (Івано-Франківська область) відбувся мітинг з нагоди відкриття пам'ятника Тарасові Шевченку.



1966 – у Китайській Народній Республіці оголошений початок «культурної революції».



1974 – Президент США Річард Ніксон оголосив, що йде у відставку в зв'язку з Вотергейтським скандалом.



1985 – розпочалося виведення радянських військ з Афганістану після дев'яти років війни.

1986 – народилася Катерина Бондаренко, українська тенісистка. Найвищі позиції у її кар’єрі: 29-те місце у світовому рейтингу в одиночному розряді та 9-те – у парному. У 2008 році вона стала чемпіонкою Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу в парному розряді разом із сестрою Оленою Бондаренко.

2000 – учені Великої Британії, США й Італії офіційно оголосили про початок дослідів з клонування людини.

2008 – під приводом захисту російських громадян в Південній Осетії Росія напала на Грузію.

2012 – Президент України Віктор Янукович підписав антиукраїнський Закон про мови Колесніченка-Ківалова.

2017 – компанія Coca-Cola встановила перший в історії тривимірний білборд.

Іменини відзначають

за Новоюліанським календарем: Герман, Григорій, Йосип, Леонід, Микола, Мирон, Мойсей, Омелян, Федір.



за Юліанським календарем: Єрмолай, Ігнатій, Мойсей, Параска, Сергій, Федір.