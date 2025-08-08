08.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День буде насиченим на події, що потребують вашої уваги та зосередженості. Деталі сьогодні мають велике значення, тож приділяйте їм максимум уваги.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні ви отримаєте прилив енергії і натхнення для реалізації своїх планів. Ваша активність приверне увагу оточуючих і відкриє нові перспективи для кар’єри та особистих проєктів. Уникайте розпорошення на другорядні справи — зосередьтесь на головному. Вечір ідеально підходить для відпочинку і спілкування з близькими.

Телець (21 квітня – 21 травня)

День вимагає обережності з власним здоров’ям і емоціями. Не беріть на себе забагато і уникайте стресів. Зосередьтеся на тому, що приносить вам спокій і задоволення. Час сприятливий для домашніх справ і наведення порядку. У відносинах будьте терплячими і відкритими до компромісів.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Інформація і нові пропозиції можуть змінити ваші плани. День підходить для активного спілкування і вирішення робочих питань. Не поспішайте з висновками, ретельно аналізуйте ситуації, щоб не втратити вигідні можливості. Особисте життя потребує уваги та підтримки партнера.

Рак (22 червня – 22 липня)

Підтримка рідних і близьких сьогодні особливо важлива. Ви зможете владнати старі суперечки і знайти компроміси. День сприятливий для домашніх справ і сімейних заходів. Уникайте конфліктів і нервозності, щоб зберегти душевну рівновагу.

Лев (23 липня – 21 серпня)

Ваша впевненість і творчий потенціал на висоті. Це дозволить зробити значний прогрес у роботі і особистих справах. Проявляйте ініціативу, беріть відповідальність — це оцінять колеги та друзі. Вечір присвятіть відпочинку для відновлення сил.

Діва (22 серпня – 23 вересня)

Увага до деталей і продумані рішення — ключ до успіху. Не поспішайте, ретельно перевіряйте інформацію. День підходить для планування і навчання. У відносинах варто бути відкритими для діалогу і компромісів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ваша комунікабельність допоможе налагодити корисні контакти і навчитися новому. Слухайте поради і не відкидайте пропозиції. День вдалий для нових починань і розвитку навичок. Не забувайте про відпочинок.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Емоції можуть бути інтенсивними, тому важливо зберігати спокій і уникати конфліктів. Займіться медитацією чи прогулянками для гармонії. У роботі будьте обережні з ризикованими рішеннями.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Відкритість до нового допоможе знайти цікаві можливості і корисні знайомства. День сприятливий для подорожей, навчання і творчості. Плануйте майбутнє сміливо і не бійтеся змін.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Фінансові питання вимагають уваги. Добре підходить для укладання угод, планування бюджету. У роботі зосередьтесь на конкретних завданнях, уникайте відволікань. Вечір присвятіть сім’ї.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Творчий підхід допоможе вирішувати завдання і будувати контакти. Висловлюйте свої ідеї і будьте відкриті до нового. День сприятливий для роботи в команді і спілкування. Відпочинок на природі відновить сили.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Присвятіть час саморозвитку і внутрішньому спокою. Медитації та заняття йогою допоможуть заспокоїти розум. Уникайте перевантажень і не беріть на себе зайвих зобов’язань. Приділіть увагу здоров’ю.