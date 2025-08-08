Прогноз погоди у Харкові на 8 серпня

У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень небо затягнуть хмари, однак ближче до вечора вони поступово розсіються. Протягом доби опадів не передбачається.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
8 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.
Вітер північний, 5 – 10 м/с.
Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.
Наші предки спостерігали за змінами в природі, щоб зробити прогнози:
Також зауважували на поведінку тварин:
День буде насиченим на події, що потребують вашої уваги та зосередженості. Деталі сьогодні мають велике значення, тож приділяйте їм максимум уваги.
8 серпня Україна святкує День військ зв'язку.
влажность:
давление:
ветер: