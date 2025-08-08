08.08.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 8 серпня

У Харкові очікується переважно хмарна погода. Вдень небо затягнуть хмари, однак ближче до вечора вони поступово розсіються. Протягом доби опадів не передбачається.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

8 серпня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5 – 10 м/с.

Температура повітря вдень 25 – 27° тепла.

Народні прикмети

Наші предки спостерігали за змінами в природі, щоб зробити прогнози:

якщо зранку мряка або дощ — осінь буде похмурою і сльозливою;

ясна погода цього дня обіцяє теплий початок осені без сильних вітрів;

грім після обіду свідчить про наближення буремної та ранньої осені;

північний вітер — ознака швидкого похолодання.

Також зауважували на поведінку тварин:

якщо мухи надокучливі й кусаються — наближається дощ;

жаби стрибають біля води — незабаром злива;

стрижі та ластівки низько літають над водоймами — очікується негода.