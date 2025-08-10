10.08.2025 18:00 Дмитро Колонєй

Стало відомо, як змінилися ціни на курятину

На ринку спостеригається певний рух цін.



Фото: Дмитро Колонєй

куряче стегно знизилося з 140 гривень за кілограм у липні до приблизно 120 грн/кг. у серпні

філе курки подешевшало з 225 гривень за кілограм (у середньому) до 220 грн/кг.

гомілка, навпаки, збільшилася у вартості з десь 95 гривень у середньому до 110 грн/кг.

куряча тушка тримається у ціні на одому рівні, в середньому, 120 гривень за кіло.

