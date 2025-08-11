    
11.08.2025  08:07   Рита Парфенова

Грози та сильний вітер очікуються у Харкові та області 11 серпня

Синоптики попереджають про погіршення погоди в регіоні — можливі грози та пориви вітру швидкістю до 20 м/с.


Фото з відкритих джерел

11 серпня у Харкові та по області прогнозують грозу та пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

За інформацією синоптиків, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.

Рівень небезпечності — перший, жовтий. Мешканців закликають бути уважними та обережними під час негоди.

Раніше РЕДПОСТ писав, що зранку йтиме дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора.

Тэги:  негода, вітер, гроза, харків
