Грози та сильний вітер очікуються у Харкові та області 11 серпня

Синоптики попереджають про погіршення погоди в регіоні — можливі грози та пориви вітру швидкістю до 20 м/с.
11 серпня у Харкові та по області прогнозують грозу та пориви вітру зі швидкістю 15–20 м/с. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
За інформацією синоптиків, погодні умови можуть ускладнити роботу енергетичних, будівельних і комунальних підприємств, а також вплинути на рух транспорту.
Рівень небезпечності — перший, жовтий. Мешканців закликають бути уважними та обережними під час негоди.
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
