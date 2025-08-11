Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня

У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
11 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.
Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.
Температура повітря вдень 23 - 25° тепла.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.
У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.
11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.
влажность:
давление:
ветер: