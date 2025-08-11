    
11.08.2025  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 11 серпня

У Харкові прогнозують похмурий день, який поступово проясниться лише ввечері. Вранці та вдень йтиме дощ, що має припинитися пообіді.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

11 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Короткочасний дощ, гроза.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7 - 12 м/с, пориви 15 - 20 м/с.

Температура повітря вдень 23 - 25° тепла.

Народні прикмети

  • в ліса мало грибів і багато горіхів – зима буде морозною;
  • вранці над річкою підніміється туман – чекайте на семиденне тепло;
  • сонячно – до сухого вересня.
