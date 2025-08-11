11.08.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 11 серпня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День сприятливий для домашніх справ і проєктів без сильних емоцій. Щоб уникнути конфліктів, краще спрямувати енергію на спорт, покупки чи прості побутові завдання.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Сьогодні у Овна є шанс відчути гармонію із собою та навколишнім світом. День дарує внутрішню рівновагу думок і почуттів, завдяки чому Овен легко знаходить спільну мову з іншими. Він схильний більше слухати, ніж говорити, тонко відчуваючи емоції співрозмовника. Це чудовий момент для щирої розмови: прояснення суперечливих питань, прохання про пробачення чи навіть зізнання в коханні. Відвертість Овна сьогодні здатна творити справжні дива – це його магічний ключ до сердець.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Якщо Телець захоче справити враження на оточуючих, його головним козирем має стати інтелект. Неважливо, про якого співрозмовника йдеться, – про начальника, кохану людину, випадкового попутника чи кращого друга: у будь-яких колах будуть затребувані теми, далекі від світської балаканини. Політика, економіка, філософія, математика – будь-які науки, які допоможуть Тельцеві блиснути розумом, йому рекомендується терміново освіжити у пам'яті, згадавши шкільні роки.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки будуть налаштовані третювати своїх близьких, змушуючи їх займатися благоустроєм особистого простору: кухні, дачі, робочого кабінету… Нічого не поробиш – їм на думку спаде маса блискучих ідей щодо цього, які вимагатимуть свого втілення. Щодо дрібних проектів, на кшталт генерального прибирання чи покупок предметів побуту, то це ще не біда. Головне, щоб Близнюки нашвидкуруч не затіяли велику перестановку меблів чи навіть ремонт!

Рак (22 червня – 23 липня)

Вся енергія Рака ризикує піти у розмови, що відкривають перед ним таємниці Всесвіту. День схиляє його до інтелектуальних бесід на найсерйозніші та абстрактні теми, на кшталт людської психіки, духовного розвитку, секретів світобудови, походження снігової людини… Можливо, Рак зустріне людей, з якими зможе на ці теми досхочу поговорити. Головне, кручена у хмарах, не втратити ґрунт під ногами.

Лев (24 липня – 23 серпня)

У Леві прокинеться фінансист! Його мозок працюватиме чітко, жонглюючи цифрами та фактами. Якщо Лев присвятить цей день думкам про те, як покращити матеріальне становище, він зробить світ чудовий план, який допоможе йому непогано заробити. Втім, не менш ефективними будуть проекти того, як Леву створити навколо себе атмосферу комфорту. Планування відпустки, ремонту, будь-яких великих покупок допоможе Леву не помилитися.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Діва у всіх сферах життя, у тому числі й у спілкуванні, спиратиметься на логіку, а не на почуття. Замість того, щоб гадати, що діється в душах людей, вона захоче дізнатися про це точно за допомогою розмов або навіть запитань у лоб. Втім, і сама Діва не таїтиме від оточуючих свої думки та наміри, докладно пояснюючи, чого вона хоче. Така практика виявиться ефективною: Діві супроводжуватиме успіх.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези із задоволенням відчують себе гвинтиком у чужому механізмі – якщо тільки цей механізм добре налагоджений і не скрипить. Вони будуть здатні відмінно працювати в команді або під чиїмось початком, головне, щоб Терези чітко знали, що вони роблять і для чого. Тільки зрозумівши до кінця логіку процесу і свою роль у ньому, Терези будуть готові здійснювати те, що задумано іншими. Ну, а якщо оточуючі не визнають за потрібне присвячувати Терези у всі деталі, їм же гірше – доведеться все робити самим.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Зірки радять Скорпіонові зосередитися на створенні інтелектуальних зв'язків із людьми. Спочатку будь-яке спілкування будується за принципом симпатії-антипатії, проте для більш глибоких відносин лише симпатій мало, необхідно знайти загальні теми та інтереси. Саме до такого «просунутого» спілкування у сфері логіки, а не почуттів, день і схиляє Скорпіона, закликаючи його вивести свої стосунки з кимось на якісно новий рівень.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець здатний все у своєму житті акуратно розкласти по поличках! Спонтанність хороша не завжди, найчастіше запорука успішної справи – це план, що враховує найдрібніші деталі. Саме до побудови таких планів зірки схиляють Стрільця, згідно з приказкою «Сім разів відміряй». Не важливо, про що йдеться, – про велику подію в його житті, дієті, відпустці чи вечірці. Спланувавши будь-яку дію заздалегідь, Стрілець прирече її на успіх!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У розмовах Козеріг раз у раз може виявляти розсіяність або втрачати нитку розмови, і все через те, що співрозмовники будуть змушувати його нудьгувати! Звичайні побутові теми чи світські плітки набили оскому, а по-справжньому розумного співрозмовника треба знайти. Зірки радять Козерогу вибратися кудись, де має шанс зустрітися і поговорити з цікавими, знаючими людьми. Така розмова необхідна Козерога, як ковток свіжого повітря!

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Якщо Водолій не дуже любить інтелектуальні дискусії, він може зробити виняток із правил. Причому, чим гаряча суперечка вийде, тим краще! В ідеалі Водолій хотів би зустрітися з супротивником, з яким його погляди повністю протилежні, а якщо ні – він готовий спровокувати співрозмовника на суперечку. Мета цього проста: Водолій настільки впевнений у своїй інтелектуальній перевагі, що не проти продемонструвати його всім навколо.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби, вирішуючи будь-яке питання, будуть схожі на сороконіжку, яку запитали, з якої ноги вона починає йти! Так само як сороконіжка, задумавшись, заплуталася в кінцівках, так і Риби ризикують заблукати в лабіринті своїх думок. Що ж, поняття «думати» та «ускладнювати» знаходяться на різних полюсах. Перше завжди корисно, а ось друге Риби готові продемонструвати у всій красі, викликаючи невдоволення оточуючих.