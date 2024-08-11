11.08.2024 07:30 Рита Парфенова

11 серпня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

У другу неділю серпня відзначається День будівельника.

День будівельника перейшов до українського календаря свят із «радянського минулого». Вперше професійне свято працівників будівельних галузей відзначалося у СРСР 12 серпня 1956 року.



Цікаво, що багато традицій, закладених на зорі святкування Дня будівельника, дійшли і до наших днів. Традиційно цього дня здаються нові об'єкти: школи, лікарні, мости, житлові будинки. Цього дня проходять різноманітні урочисті зустрічі будівельників, вітальні концерти для працівників цієї галузі, з врученням державних нагород найкращим із них та вшануванням будівельників-ветеранів.

* * *



Сьогодні до них приєднуються працівники найгуманнішої професії для братів наших менших – ветеринари. Щороку другої неділі відзначається День працівників ветеринарної медицини.



Статус офіційного національного свята отримав відносно нещодавно – на початку тисячоліття. 1 листопада 2001 року другий президент України Леонід Кучма підписав відповідний указ.



Цього дня традиційно згадують відомий вислів: "Медицина лікує людину, а ветеринарія оберігає людство". І це невипадково: саме завдяки роботі ветеринарів вдається запобігати епідеміям серед худоби, які в іншому випадку могли б призвести до найважчих наслідків – аж до масштабного голоду та поширення небезпечних захворювань серед людей.



Окрім професійного свята національного масштабу, ветеринари України можуть відзначати також Міжнародний день ветеринарного лікаря (він святкується наприкінці квітня), а багато з них – Православний день ветеринару. Він з'явився у календарі у 2011 році і випадає на 31 серпня – день святих Флора та Лавра, які вважаються покровителями худоби. Також свій захисник у ветеринарів є й у католицькій церкві. Їм прийнято вважати святого Елігію, день пам'яті якого відзначається 1 грудня.

* * *

11 серпня у Харкові (в різні роки) відкрилися для пасажирів станції на двох лініях метрополітену.



Виготовлення вказівників із літерою «М» на Харківському авіаційному заводі (mirmetro.net)



1978 року почався регулярний рух поїздів на другій пусковій ділянці першої черги Харківського метрополітену. Було відкрито 5 станцій: "Комсомольська" (нині - "Палац Спорту"), "Радянської армії" (нині - "Армійська"), "Індустріальна" ("Імені А. С. Масельського"), "Тракторний завод", "Пролетарська" (нині – «Індустріальна»).



А в 1984 році ввійшла в дію перша пускова ділянка другої лінії метрополітену завдовжки 6,8 кілометра.



Нова лінія, відома зараз як Салтівська, на той момент включала 5 станцій: «Історичний музей», «Дзержинська» (зараз «Університет»), «Пушкінська», «Київська», «Барабашова», електродепо «Салтівське», об'єднані майстерні. Також між станціями «Київська» та «Барабашова» було збудовано критий метроміст, завдовжки трохи менше кілометра. Станція «Історичний музей» та станція «Радянська» (зараз – «Площа Конституції») утворили пересадочний вузол між першою та другою лінією Харківського метро.



* * *



11 серпня у світі відзначають День пісочниці (День кінетичного піску). Головна мета цього дня – популяризація безпечної та веселої альтернативи звичайному піску. Історія свята починається з 2020 року.



Цього дня прийнято фотографуватись із кінетичним (живим або розумним) піском і публікувати знімки у соцмережах із гештегом #KineticSandDay.



Кінетичний пісок – це розвивальна іграшка для дітей. Пісок складається на 98% зі звичайного піску, та на 2% – зі силіконових масел. Головна відмінність від класичного піску – він не клеїться до шкіри та одягу, із нього легше ліпити фігури, а також він не містить речовин, у якому можуть розмножуватись бактерії.

Також цього дня

3114 року до н. е. відбулося початок Довгий рахунок у календарі майя.



1866 – у США відкрилася перша у світі ковзанка для катання на роликових ковзанах.



1877 – американський астроном Асаф Холл відкрив супутники Марса – Фобос та Деймос.



1906 – в Англії Юджин Ласт запатентував звукове кіно, чим позбавив глядачів гримас акторів.



1926 – компанія «Кодак» оголосила, що вона розпочала роботи зі створення кольорової кіноплівки.



1950 – народився Стівен Возняк, американський розробник комп'ютерів, співзасновник фірми Apple.



1969 - в одному з клубів Беверлі-Хіллз Дайана Росс вперше представила аудиторії групу "Jackson 5". Звичайно, найпрекрасніше враження на три з половиною сотні гостей справив 11-річний хлопчик на ім'я Майкл. Саме тоді він пройшов своє перше бойове хрещення.



1981 – було представлено персональний комп'ютер IBM PC.



1989 – пленум Верховного суду УРСР реабілітував усіх засуджених у справі Спілки визволення України.



2003 – українські війська запроваджено до Іраку для виконання миротворчої місії.



2011 – запроваджено інститут Уповноваженого Президента України з прав дитини, на посаду Уповноваженого призначено Юрія Павленка.



2016 – Рада Безпеки ООН провела закрите засідання щодо збройних провокацій російських спецслужб у Криму, на якому підтвердила позицію щодо територіальної цілісності України. Проти цього рішення РБ ООН голосувала лише рф.

Іменини відзначають:

за Новоюліанським календарем: Василь, Макар, Максим, Марія, Марк, Олександр, Федір.



за Юліанським календарем: Анатолій, Веніамін, Данило, Клара, Костянтин, Кузьма, Михайло, Микола, Михайло, Олександр, Олексій, Роман, Серафима, Феодотія.