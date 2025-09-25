25.09.2025 13:15 Віталій Хіневич

Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.

Так, за минулий тиждень вони прибрали близько 9 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів, а також скосили понад 4 га трави та вивезли близько 100 куб. м сміття.

Крім того, триває облаштування газонів і квітників, підрізання кущів, видалення аварійних гілок дерев, сухостою та розчищення територій від порослі й чагарників.

