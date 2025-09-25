    
Главная Новини Харкова ЖКГ Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ
25.09.2025  13:15   Віталій Хіневич

Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Так, за минулий тиждень вони прибрали близько 9 га центральних алей, прилеглих доріжок, під’їзних шляхів і тротуарів, а також скосили понад 4 га трави та вивезли близько 100 куб. м сміття. 
 
 
Крім того, триває облаштування газонів і квітників, підрізання кущів, видалення аварійних гілок дерев, сухостою та розчищення територій від порослі й чагарників.
 
 
 
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Тэги:  жкг, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.09 ЖКГ У Харкові зекономили 72 мільйони гривень для відбудови житла 25.09 ЖКГ 30 вересня кілька сіл Харківщини залишаться без газопостачання 25.09 ЖКГ Тимчасово призупиняється розподіл газу мешканцям Кегичівки
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 