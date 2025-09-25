Комунальники Харкова продовжують впорядковувати території міських кладовищ

Працівники КП «Ритуал» продовжують впорядковувати території міських кладовищ, військових меморіалів, братських поховань та прилеглих до них ділянок.
Сьогодні важливо прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів і не поспішати з рішеннями. День сприятливий для планування та налагодження контактів.
25 вересня у Харкові очікується всього до 16° тепла, похмурий ранок поступиться ясному дню, дощу не передбачається.
Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори.
