У Харкові за тиждень народилося 66 дітей

З 18 по 24 вересня в місті з’явилися на світ 37 хлопчиків та 29 дівчаток.
У Харкові з 18 по 24 вересня народилося 66 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міськради, передає РЕДПОСТ.
Серед новонароджених — 37 хлопчиків та 29 дівчаток.
Загалом від початку повномасштабної війни в місті з’явилося на світ 9363 дитини.
