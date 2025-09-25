    
25.09.2025  13:29   Рита Парфенова

У Харкові за тиждень народилося 66 дітей

З 18 по 24 вересня в місті з’явилися на світ 37 хлопчиків та 29 дівчаток.

66 дітей народилося у Харкові за тиждень

У Харкові з 18 по 24 вересня народилося 66 дітей. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я міськради, передає РЕДПОСТ.

Серед новонароджених — 37 хлопчиків та 29 дівчаток.

Загалом від початку повномасштабної війни в місті з’явилося на світ 9363 дитини.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині в авто медиків народилася дитина.
