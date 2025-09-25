    
25.09.2025  13:48   Рита Парфенова

Два обстріли Приколотного на Харківщині: загинув комунальник, є руйнування

У ніч проти 25 вересня ворог атакував Куп’янський район дронами-камікадзе та FPV. Найбільших руйнувань зазнало селище Приколотне, де загинув працівник комунального підприємства.

Два обстріли Приколотного: загинув чоловік, є руйнування

25 вересня у Куп’янському районі Харківської області зафіксовано кілька атак безпілотниками. Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.

Близько 01:10 у Великому Бурлуку (Великобурлуцька громада) дрони «Герань-2» пошкодили та зруйнували тимчасові споруди. Загиблих і постраждалих не було.

Приблизно о 01:30 ворог атакував селище Приколотне (Вільхуватська громада). Влучання дрона-камікадзе «Герань» на території комунального підприємства призвело до руйнувань та пожежі в адмінбудівлі. Загинув 59-річний працівник підприємства.

Згодом, близько 09:30, у тому ж Приколотному зафіксовано два удари FPV-дронів по території приватного підприємства. Обійшлося без жертв, зафіксовані лише пошкодження.

За інформацією Куп’янського районного управління ДСНС, протягом доби рятувальники також виїжджали на гасіння пожеж у селах Старовірівка, Новомиколаївка, Одрадне та смт Шевченкове Шевченківської громади.

ніше РЕДПОСТ писав, що протягом минулої доби російські війська атакували з повітря п’ять населених пунктів Харківської області. 

 

