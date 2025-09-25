Два обстріли Приколотного на Харківщині: загинув комунальник, є руйнування

У ніч проти 25 вересня ворог атакував Куп’янський район дронами-камікадзе та FPV. Найбільших руйнувань зазнало селище Приколотне, де загинув працівник комунального підприємства.
25 вересня у Куп’янському районі Харківської області зафіксовано кілька атак безпілотниками. Про обстріли повідомив голова Куп'янської районної військової адміністрації Андрій Канашевич, передає РЕДПОСТ.
Близько 01:10 у Великому Бурлуку (Великобурлуцька громада) дрони «Герань-2» пошкодили та зруйнували тимчасові споруди. Загиблих і постраждалих не було.
Приблизно о 01:30 ворог атакував селище Приколотне (Вільхуватська громада). Влучання дрона-камікадзе «Герань» на території комунального підприємства призвело до руйнувань та пожежі в адмінбудівлі. Загинув 59-річний працівник підприємства.
Згодом, близько 09:30, у тому ж Приколотному зафіксовано два удари FPV-дронів по території приватного підприємства. Обійшлося без жертв, зафіксовані лише пошкодження.
За інформацією Куп’янського районного управління ДСНС, протягом доби рятувальники також виїжджали на гасіння пожеж у селах Старовірівка, Новомиколаївка, Одрадне та смт Шевченкове Шевченківської громади.
Комментариев: 0
Сьогодні важливо прислухатися до своїх внутрішніх відчуттів і не поспішати з рішеннями. День сприятливий для планування та налагодження контактів.
25 вересня у Харкові очікується всього до 16° тепла, похмурий ранок поступиться ясному дню, дощу не передбачається.
Щороку 25 вересня професійне свято у всьому світі відзначають фармацевти та провізори.
влажность:
давление:
ветер: