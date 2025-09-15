П’ятеро «Скіфів» представлятимуть Україну на Strong Spirit’s Games-2025 у Мадриді

Бійці 5 Слобожанської бригади Національної гвардії України вибороли місце у національній збірній на міжнародних змаганнях серед ветеранів Strong Spirit’s Games-2025, що пройдуть у столиці Іспанії.
Як повідомляє РЕДПОСТ, слобожанські гвардійці 5 бригади «Скіф» продемонстрували високий рівень підготовки на національному відборі та здобули право представляти Україну на Strong Spirit’s Games-2025, які відбудуться у Мадриді.
Серед учасників – гвардієць Олег із позивним «Бельмондо», який після поранення відновлюється завдяки спорту. Він пояснює, що основна мета для нього – змагатися з самим собою, підтримувати форму й залишатися задоволеним результатами.
Ще один учасник – інструктор із фізичної підготовки Юрій. Через поранення він більше не може брати участь у штурмових діях, проте активно допомагає побратимам у відновленні. За його словами, підтримка і спілкування мають не менше значення, ніж фізичні вправи.
За словами начальника фізичної підготовки і спорту 5 Слобожанської бригади Сергія Кіяшка, у відборі брали участь понад 220 ветеранів та ветеранок, серед яких 126 – представники системи МВС. У фіналі сформували національну збірну з 70 спортсменів, з них 11 представляють Харківщину. П’ятеро з них – саме «Скіфи».
Раніше РЕДПОСТ писав, що троє спортсменів з Харкова увійшли до складу української збірної, яка змагатиметься за медалі чемпіонату світу з легкої атлетики в Японії.
