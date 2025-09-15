    
15.09.2025  11:41   Рита Парфенова

Харків’ян закликають користуватися електроприладами вдень через стан енергосистеми

Енергетики нагадують про необхідність перенесення використання потужних приладів на денні години та повідомляють про знеструмлення 58 населених пунктів у двох областях через негоду.

укренерго
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на «Укренерго».
 
Станом на 9:30 понеділка, 15 вересня, споживання електроенергії в Україні було на 1,2% нижчим, ніж у той самий час у п’ятницю. Як зазначають в «Укренерго», це пов’язано зі зниженням температури повітря.
 
Напередодні, 14 вересня, вечірній максимум споживання також виявився нижчим – на 1% у порівнянні з показником неділі 7 вересня.
 
Фахівці наголошують: для стабільності роботи енергосистеми варто переносити використання енергоємних приладів на період із 10:00 до 16:00, коли найбільш ефективно працюють сонячні електростанції.
 
В «Укренерго» нагадують, що енергосистема продовжує відновлюватися після масованих ракетно-дронових атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають, тому ситуація може змінюватися.
 
Через грозу та сильний вітер у ніч на 15 вересня без електропостачання залишалися 58 населених пунктів у двох областях. До кінця доби планується повне відновлення заживлення.
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що ремонтники Харкова завершують підготовку внутрішньобудинкових електромереж до зими.
