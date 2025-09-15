    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Поліція задокументувала наслідки обстрілів на Харківщині 14 вересня
15.09.2025  10:34   Рита Парфенова

Поліція задокументувала наслідки обстрілів на Харківщині 14 вересня

Ворожі удари по Харківській області завдали руйнувань у кількох районах. Постраждали мирні жителі, знищено житло, інфраструктуру та господарчі об’єкти.


Фото: Поліція Харківської області

Упродовж доби 14 вересня під ударами російських військ опинилися Лозівський, Ізюмський, Харківський та Куп’янський райони Харківської області. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

По цивільних об’єктах ворог застосовував керовані авіабомби, реактивні системи залпового вогню та безпілотники різних типів.

У Купʼянську внаслідок обстрілу поранення отримав 67-річний чоловік. Постраждалого госпіталізували.

По селищу Борова противник завдав удару з РСЗВ – пошкоджено багатоквартирні будинки та приватні домоволодіння. У Козачій Лопані ворожі обстріли призвели до руйнувань житлових будинків і спричинили пожежі.

У селі Новомиколаївка постраждала цивільна жінка, пошкоджено житлові будинки та автомобіль. У Старовірівці зафіксовано пошкодження ангарів, а в Лозівському районі – об’єктів залізничної інфраструктури.

Поліцейські задокументували наслідки обстрілів, провели огляди місць подій та внесли дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактами воєнних злочинів російської федерації.

Раніше РЕДПОСТ писав, що військові рф завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. 
 
Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
