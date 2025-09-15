    
15.09.2025  08:44   Рита Парфенова

За добу ворог атакував 7 населених пунктів Харківщини: є поранені та руйнування

Минулої доби під ударами ворога опинилися кілька населених пунктів Харківщини. Є поранені, пошкоджено будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури.


На фото с. Борова
Фото: ГУ ДСНС

Військові рф завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Під ворожими обстрілами опинилися Куп’янськ, Борова, Підлиман, Новомиколаївка, Старовірівка, Хатнє, Приколотне та Великий Бурлук. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Найбільше постраждав Куп’янськ, де внаслідок обстрілу було поранено 67-річного чоловіка. Крім того, медичної допомоги потребував 49-річний місцевий житель, який ще 11 вересня підірвався на міні «Пелюстка».

Російські війська застосували різні види озброєння: два авіаційні керовані боєприпаси, 15 дронів-камікадзе «Герань-2», три БпЛА «Молнія», один FPV-дрон та ще один безпілотник, тип якого уточнюється.

Внаслідок атак пошкоджено цивільні об’єкти у кількох районах області:

  • у Куп’янському районі руйнувань зазнали приватні будинки, автомобіль у селі Новомиколаївка, ангарні приміщення в Старовірівці, підприємство в Приколотному та складські приміщення у Великому Бурлуку;
  • у Борівській громаді пошкоджено кілька приватних будинків, ще один — у селі Підлиман;
  • у Лозівському районі постраждала залізнична інфраструктура в селі Енергетиків.
Раніше РЕДПОСТ писав, що надзвичайники Харківщини ліквідували пожежу площею 90 кв. м, що виникла після ранкового удару БпЛА по житловому сектору селища Борова Ізюмського району 14 вересня 2025 року, внаслідок якого частково зруйнована господарча споруда.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
