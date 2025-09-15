За добу ворог атакував 7 населених пунктів Харківщини: є поранені та руйнування

Минулої доби під ударами ворога опинилися кілька населених пунктів Харківщини. Є поранені, пошкоджено будинки, підприємства та об’єкти інфраструктури.
Військові рф завдали ударів по семи населених пунктах Харківської області. Під ворожими обстрілами опинилися Куп’янськ, Борова, Підлиман, Новомиколаївка, Старовірівка, Хатнє, Приколотне та Великий Бурлук. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
Найбільше постраждав Куп’янськ, де внаслідок обстрілу було поранено 67-річного чоловіка. Крім того, медичної допомоги потребував 49-річний місцевий житель, який ще 11 вересня підірвався на міні «Пелюстка».
Російські війська застосували різні види озброєння: два авіаційні керовані боєприпаси, 15 дронів-камікадзе «Герань-2», три БпЛА «Молнія», один FPV-дрон та ще один безпілотник, тип якого уточнюється.
Внаслідок атак пошкоджено цивільні об’єкти у кількох районах області:
Комментариев: 0
Сьогодні важко буде займатися справами, які не приносять задоволення. Краще присвятити час хобі, друзям чи відпочинку і надихати інших власним ентузіазмом.
15 вересня у Харкові протягом усього дня на небі не з’явиться жодної хмаринки. Опадів не передбачається.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: