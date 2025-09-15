    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Нічна атака дронами по Харківщині спричинила пожежі (фото)
15.09.2025  09:18   Рита Парфенова

Нічна атака дронами по Харківщині спричинила пожежі (фото)

Унаслідок нічного удару БпЛА на Харківщині зайнялися цивільні об’єкти у Куп’янському та Лозівському районах.

Нічна атака БпЛА по Харківщині: пожежі у Великому Бурлуку та Близнюківській громаді

Вночі російські війська атакували Харківщину безпілотниками, унаслідок чого виникли пожежі на цивільних об’єктах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району після обстрілу зайнялася нежитлова будівля. Ще одна пожежа сталася на території Близнюківської громади Лозівського району — загорівся об’єкт транспортної інфраструктури.

Усі займання були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

Раніше РЕДПОСТ писав, що на території Харківської області рятувальники ДСНС протягом доби виїжджали на гасіння семи пожеж, що виникли внаслідок ворожих обстрілів у Ізюмському, Куп'янському, Лозівському та Чугуївському районах. 
 
Тэги:  пожежа, харків, агрессия россии
