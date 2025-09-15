Нічна атака дронами по Харківщині спричинила пожежі (фото)

Унаслідок нічного удару БпЛА на Харківщині зайнялися цивільні об’єкти у Куп’янському та Лозівському районах.
Вночі російські війська атакували Харківщину безпілотниками, унаслідок чого виникли пожежі на цивільних об’єктах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
У селищі Великий Бурлук Куп’янського району після обстрілу зайнялася нежитлова будівля. Ще одна пожежа сталася на території Близнюківської громади Лозівського району — загорівся об’єкт транспортної інфраструктури.
Усі займання були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
Комментариев: 0
Сьогодні важко буде займатися справами, які не приносять задоволення. Краще присвятити час хобі, друзям чи відпочинку і надихати інших власним ентузіазмом.
15 вересня у Харкові протягом усього дня на небі не з’явиться жодної хмаринки. Опадів не передбачається.
15 вересня 1885 року відбулося офіційне відкриття Харківського практичного технологічного інституту.
влажность:
давление:
ветер: