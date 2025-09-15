15.09.2025 09:18 Рита Парфенова

Нічна атака дронами по Харківщині спричинила пожежі (фото)

Унаслідок нічного удару БпЛА на Харківщині зайнялися цивільні об’єкти у Куп’янському та Лозівському районах.

Вночі російські війська атакували Харківщину безпілотниками, унаслідок чого виникли пожежі на цивільних об’єктах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.

У селищі Великий Бурлук Куп’янського району після обстрілу зайнялася нежитлова будівля. Ще одна пожежа сталася на території Близнюківської громади Лозівського району — загорівся об’єкт транспортної інфраструктури.

Усі займання були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.

