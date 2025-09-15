    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події 15 вересня проводитимуть розмінування на Харківщині: де саме
15.09.2025  09:48   Рита Парфенова

15 вересня проводитимуть розмінування на Харківщині: де саме

Фахівці попередили мешканців Ізюмського району про можливі звуки вибухів – там у двох населених пунктах відбуватиметься планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

розмінування

У понеділок, 15 вересня, на Харківщині заплановані підривні роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З 10:00 до 11:30 сапери працюватимуть поблизу населених пунктів Бражківка та Вірнопілля Ізюмського району.

Жителів попереджають про можливі звуки вибухів – це пов’язано з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби рятувальники ДСНС здійснили 82 виїзди, з них 58 — на гасіння пожеж, у тому числі після ворожих атак.
Тэги:  розмінування, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.09 Надзвичайні події Розмінування на Харківщині – графік підривних робіт 9 вересня 08.09 Надзвичайні події Сапери ДСНС за тиждень знищили понад 600 боєприпасів на Харківщині 08.08 Надзвичайні події На Харківщині сьогодні проводять підривні роботи у двох районах
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 