15 вересня проводитимуть розмінування на Харківщині: де саме

Фахівці попередили мешканців Ізюмського району про можливі звуки вибухів – там у двох населених пунктах відбуватиметься планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.
У понеділок, 15 вересня, на Харківщині заплановані підривні роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
З 10:00 до 11:30 сапери працюватимуть поблизу населених пунктів Бражківка та Вірнопілля Ізюмського району.
Жителів попереджають про можливі звуки вибухів – це пов’язано з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.
