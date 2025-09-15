15.09.2025 09:48 Рита Парфенова

15 вересня проводитимуть розмінування на Харківщині: де саме

Фахівці попередили мешканців Ізюмського району про можливі звуки вибухів – там у двох населених пунктах відбуватиметься планове знешкодження вибухонебезпечних предметів.

У понеділок, 15 вересня, на Харківщині заплановані підривні роботи. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

З 10:00 до 11:30 сапери працюватимуть поблизу населених пунктів Бражківка та Вірнопілля Ізюмського району.

Жителів попереджають про можливі звуки вибухів – це пов’язано з плановим знешкодженням вибухонебезпечних предметів.

