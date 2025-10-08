    
Главная Новини Харкова Армія На Харківщині українські підрозділи відбили 37 атак ворога
08.10.2025  08:14   Дмитро Колонєй

На Харківщині українські підрозділи відбили 37 атак ворога

Оперативна ситуація по Харківщині на 8 жовтня 2025 року від Генштаба ЗСУ.

Як повідомляє РЕДПОСТ, на Харківщині наступна бойова ситуація.
 
  • На Південно–Слобожанському напрямку минулої доби  відбулося 29 боєзіткнень в районах Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Амбарного, Кам’янки, Бологівки, Западного, Красного Першого, Довгенького та в бік Колодязного, Дворічанського й Кутьківки.
  • На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак окупантів. Сили оборони відбили штурмові дії противника поблизу Куп’янська та у бік Петропавлівки, Новоплатонівки, Піщаного, Степової Новоселівки.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині захлинулися 19 атак окупантів.

