8 жовтня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щорічно 8 жовтня в Україні відзначається День юриста.

День юриста України об'єднує юристів, адвокатів, суддів та всіх, хто так чи інакше пов'язаний із юриспруденцією.



Професійне свято людей, все життя яких підпорядковане гаслу «Знати право, служити праву, захищати право», відзначається з 1997 року.



Для українського суспільства, як і для населення будь-якої країни, професія юриста є дуже важливою, адже саме на правознавчу спільноту покладаються надії та завдання утвердження принципу верховенства права, удосконалення українського законодавства, посилення правових гарантій захисту різних верств населення та підвищення правосвідомості та правової культури українців.



Юристи вважають, що з державою все гаразд, якщо її основний Закон – Конституція – не обмежує прав і свобод громадян, а, навпаки, збільшує зону цих свобод. А завдання самих юристів служити закону та стояти на захисті цих прав та свобод.

Православні свята та прикмети дня

8 жовтня віряни вшановують святу Пелагію Антіохійську — покровительку покаяння та духовного очищення. Вважається, що саме цього дня осінь остаточно вступає у свої права, холоди посилюються, а господині перевіряють зимові запаси.

Святу Пелагію шанують як покровительку тих, хто прагне духовного очищення та каяття. До неї звертаються з молитвами про спасіння душі, зцілення від важких недуг і допомогу людям, що потрапили у залежність.

У народі цей день називають Пелагії або Палашки. За традицією, саме зараз дістають теплий одяг, приводять його до ладу та переносять у погреби заготовки й консервацію.

Церква нагадує: цього дня не слід сваритися, лихословити, заздрити чи відмовляти в допомозі тим, хто її потребує — це вважається тяжким гріхом.

Народна прикмета застерігає від ледарства: хто проведе день у неробстві, той ризикує накликати злидні та холодну зиму. Не можна також рубати старі дерева — вважається, що через це рік болітимуть кістки.

Кажуть, що Пелагія не любить пліток і порожніх балачок — на базік чекають дрібні невдачі. А вдягати пошкоджений або брудний одяг цього дня — до клопоту й хвороб, які можуть тягнутися аж до весни.

Також цього дня

1886 року відкрито Харківську громадську бібліотеку (нині імені Короленка). У трикімнатному флігелі на Миколаївській площі (зараз пл. Конституції) читачів обслуговували п'ятеро службовців; фонд налічував 1700 екземплярів видань.



1896 – вперше опубліковано індекс Доу-Джонса, який став головним показником ситуації на американських біржах.



1906 - у Лондоні перукар Карл Несслер запатентував спосіб і пристрій для завивки волосся під назвою Dauerwelle (нім. "тривала хвиля"), російською - перманент, шестимісячна або хімічна завивка. Тоді волосся клієнтки завивало на дюжину бігуді загальною вагою близько 9 кілограмів і фіксувало в такому положенні протягом 6 годин.



1920 – народився Френк Герберт, американський письменник-фантаст, відомий насамперед як автор циклу «Хроніки Дюни».



1926 – народилася Луїза Хей, американський психолог зі світовим ім'ям, автор унікальної методики роботи над собою за формулою «Я люблю себе», автор великої кількості бестселерів з мотивації.



1926 – відбувся перший у світі футбольний репортаж з радіо (про матч «Славія» (Прага) – МТК (Будапешт)).



1938 – розстріляно українського письменника, бандуриста Гната Хоткевича.



1939 – народився Пол Хоган, австралійський кіноактор («Крокодил Данді»).



1943 – народився Чеві Чейз (справжнє ім'я – Корнеліус Крейн Чейз), американський кіноактор («Три амігоси», «Сповідь невидимки», «Європейська відпустка»).



1949 – народилася Сігурні Уівер, американська актриса, що прославилася роллю лейтенанта Ріплі, яка безстрашно розправилася з Чужими.



1961 – у Переяславі-Хмельницькому відкрито пам'ятник на честь 300-річчя возз'єднання України з Росією.



1967 – вперше застосовано трубки для визначення алкоголю у водіїв.



1970 – народився Метт Деймон, американський актор («11 друзів Оушена», «Ідентифікація Борна», «Відступники», «Зараження»).



1991 – ухвалено Закон «Про громадянство України».



1993 – Україна розпочала спецоперацію по евакуації грузинських біженців з Абхазії.



1996 – У Мадриді міністри закордонних справ України та Іспанії підписали Договір про дружбу та співробітництво між двома країнами.

Іменини відзначають:

Василь, Віктор, Володимир, Дмитро, Єлизавета, Іван, Марія, Микола, Надія, Павло, Пелагея, Петро, Серафим, Таїсія, Тетяна, Ян.