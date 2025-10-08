08.10.2025 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 8 жовтня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День випробовує терпіння і гнучкість, але обіцяє нові можливості для тих, хто діє розумно. Зірки радять не поспішати з рішеннями й довіряти інтуїції – вона підкаже правильний шлях.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Цей день подарує Овнам шанс довести свою правоту або завершити справу, яка давно чекала. Уникайте імпульсивних дій і різких слів – це може створити непорозуміння. Сконцентруйтеся на головному, не розпорошуйте енергію на дрібниці. Вечір сприятливий для відпочинку й короткої поїздки, яка допоможе відновити внутрішній баланс.

Телець (21 квітня – 20 травня)

Тельцям варто приділити увагу фінансовим питанням – можливі нові джерела прибутку або вигідні пропозиції. Не бійтеся говорити про свої потреби й вимагати належного. У стосунках день сприятливий для відвертої розмови, яка розставить усе по місцях. Під вечір можливе приємне запрошення або несподівана зустріч із близькою людиною.

Близнюки (21 травня – 21 червня)

День обіцяє бути активним і насиченим подіями. Близнюкам важливо правильно розставити пріоритети, щоб не перевтомитися. Нові ідеї або співпраця можуть відкрити перспективи, про які ви не здогадувалися. У другій половині дня варто відмовитися від суперечок – вони виснажать і не принесуть користі.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки сьогодні відчують потребу у спокої та стабільності. Займіться справами, які давно відкладали – результат перевершить очікування. В особистих стосунках не варто нав’язувати свою думку, краще вислухати партнера. Увечері знайдіть час для приємної зустрічі або творчості – це підніме настрій.

Лев (23 липня – 23 серпня)

День підходить для лідерських ініціатив і рішучих кроків. Ваші ідеї можуть знайти підтримку, якщо ви подасте їх упевнено. Водночас не забувайте про дипломатичність – надмірна самовпевненість може викликати опір. У другій половині дня можливі приємні новини, пов’язані з роботою або фінансами.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Дівам слід звернути увагу на здоров’я – не перевантажуйте себе і дайте тілу відпочинок. На роботі можливі дрібні непорозуміння, але їх легко вирішити спокійною розмовою. Зірки радять не критикувати близьких – сьогодні краще підтримати. Вечір подарує спокій і відчуття гармонії, якщо проведете його вдома.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Сьогодні Терези зможуть відчути приплив енергії й натхнення. Використайте цей день для творчості або важливих перемовин – ваш шарм і вміння переконувати працюють на максимумі. Проте уникайте поспіху в рішеннях, особливо фінансових. Вечір сприятливий для романтичних моментів і щирих розмов.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонам день обіцяє внутрішні відкриття та усвідомлення. Ви можете зрозуміти, чого насправді прагнете, і зробити важливий крок до мети. Не бійтеся відпустити минуле – це звільнить місце для нового. У другій половині дня уникайте конфліктів із рідними, особливо через дрібниці.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

День сприятливий для спілкування, навчання та подорожей. Стрільці сьогодні зможуть надихнути інших своїми ідеями або допомогти близьким порадою. Варто прислухатися до новин – серед них може бути щось корисне для вас. Увечері можливий несподіваний дзвінок або приємна зустріч.

Козоріг (22 грудня – 20 січня)

Козорогам слід зосередитися на практичних питаннях і не відволікатися на емоції. Зірки підтримують тих, хто планує великі проєкти або готує зміни в кар’єрі. Ваші зусилля не залишаться непоміченими. Увечері добре побути на самоті – це допоможе зібрати думки.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Сьогодні Водоліям важливо знайти баланс між обов’язками і власними бажаннями. Вас можуть потягнути у кілька напрямків, але не поспішайте – усе встигнете. Хороший день для зустрічей і обміну ідеями, особливо з однодумцями. Увечері можливий несподіваний подарунок або приємна звістка.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Риби сьогодні відчують потребу у спокої й самозаглибленні. Не перевантажуйте себе справами – краще знайдіть час для медитації, читання або спілкування з природою. У фінансових питаннях дійте обережно, не робіть необдуманих кроків. День підходить для завершення старих справ і відновлення душевної рівноваги.